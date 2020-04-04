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中越撞船引發舌戰 南海爭端再起波瀾

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）據越南官媒"越南人民報網"周六（4月4日）報道，越南外交部發言人黎氏秋姮周五就最新中越船只相撞事件表示，據越南各職能部門的信息，越南漁船QNg 90617 TS號和八名漁民正在歸屬越南的黃沙群島富林島海域上進行正常的捕撈活動時被兩艘中國海警船攔住並撞沉。

這名發言人強調："中國公務船的上述行動已侵犯越南對黃沙群島的主權，給越南漁民造成財產損失，對其生命安全與合法利益構成威脅，違背了兩國高層領導有關對漁民給予人道主義待遇以及《越南與中國關於指導解決越中海上問題基本原則協議》所達成的共識，違反了《東海各方行為宣言》的精神，致使地區局勢復雜化，不利於兩國關系以及維持東海和平、穩定及合作。"

另外，越南外交部代表周五已對中國駐越大使館代表提出交涉，並遞交抗議照會，要求中方調查澄清，對上述中國公務員和海警船進行從嚴處理，杜絕類似行動再次發生，同時對越南漁民提供妥善的賠償。

中方版本

與此同時，中國外交部發言人華春瑩周五也就媒體相關提問做出回答："4月2日凌晨，中國海警在例行巡航中發現一艘越南漁船在中國西沙群島內水侵漁，隨即對其喊話驅離。該漁船拒不駛離，並突然大幅向中國海警船轉向。中國海警船雖全力避讓，仍被越南漁船撞到船艏，該漁船進水下沉。中國海警立即對越南漁船實施救援，船上8名越方漁民全部被救起，沒有人員傷亡。中國海警履行必要的調查取證程序後，已將8名漁民遣返。"

華春瑩最後指出："一段時間以來，越南漁船頻繁進入中國西沙群島領海、內水侵漁侵權，並無視中方執法，甚至采取危險舉動對抗執法。中方已就此向越方表達嚴重關切和強烈不滿，要求越方切實教育管束本國漁船漁民，不要到中國西沙群島有關海域侵漁，更不得采取危險舉動對抗中方執法。"

爭端頻發

長期以來，越南和中國在位於南中國海北端的帕拉塞爾群島（ Paracel Islands ）及其附近海域的主權問題上存有爭議。越南稱之為黃沙群島、中國稱其為西沙群島。

去年7月，一艘中國石油勘探船同越南船只在越南控制的海域陷入長達三個多月的對峙，兩國關系緊張升級。

最新的撞船爭端讓人不禁聯想到大約一年前的類似事件，當時中越雙方也是互不相讓。越南外交部去年3月發表聲明稱，越南一艘漁船在有爭議的南中國海遭中國海警船追逐時沉沒，越方已正式向中國駐河內大使館提出抗議，要求嚴肅處理中國海警船，防止類似事件再次發生，並賠償損失。中國外交部發言人耿爽則就此表示，西沙群島是中國的，越南必須立即停止在其附近的非法捕魚活動。耿爽補充說，在中國海警船到達前，這艘漁船已經撞上礁石沉沒，希望越南停止編造。

安靜/任琛（綜合報道）

本文章由德國之聲授權提供】

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