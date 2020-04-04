新冠危機：各國爭搶口罩 猶如「狂野西部」

（德國之聲中文網）世界各地指控美國將抗擊新冠肺炎大瘟疫亟需的保護裝備搶購一空或予以沒收，而很多保護裝備本來是要供應給其它國家的。據法新社報道，針對來自法國的指責，美國政府一名發言人表示，美方沒有購買過任何一只中國計劃向法國提供的口罩。法國國內新冠病毒大瘟疫肆虐最重的3個大區此前指控美國自私自利。迄今，約有5400名法國人死於新冠肺炎；人口多得多的美國則有約5900人死亡。

法國首都大區主席佩克雷斯就表示，美方以超過法國人的出價搶走了一批貨；與德國接壤的大東部大區（Grand Est）主席羅特納（Jean Rottner）指控說，美國人在中國的機場跑道上直接拿出超過法國人定價三、四倍的現款搶走法國的訂貨。巴黎政府稱，全球保護服裝市場局面嚴峻；加拿大亦在評估對美國搶購的指控。

不過，巴黎快訊雜志"L'Express"報道說，該雜志所作的一項調查結果顯示，法國自己在4周前沒收了供應目的地為意大利和西班牙的一批口罩。

柏林指控美國"現代海盜"行徑

德國首都柏林也不得不接受少了20萬只口罩的現實。柏林州內政部長蓋澤爾（Andreas Geisel）稱，美國人在曼谷沒收了一批收貨人為柏林警方的供貨，涉及級別為FFP-2的口罩，該型口罩可有效保護佩戴者不受新冠病毒感染。蓋澤爾稱，"我們將之視為一種現代海盜行徑。"他表示，聯邦政府應敦促各國守規矩。他說，"跨大西洋關系伙伴國之間不應如此相互對待。即使處於全球危機時期，也不能讓狂野西部方式大行其道。"

社民黨聯邦議院黨團主席也對美方掠走20萬只德方所訂口罩的行為提出批評。他在接受德國之聲采訪時表示，在采購口罩的問題上，尤其在伙伴國之間不能使用非法手段，這當然也適用於貨物緊缺的情況。他要求澄清相關事件，並敦促聯邦政府作出反應。

德國計劃更多自產

為多少能擺脫一點這一市場機制，德國有意要在保護服裝領域更加獨立於世界市場。聯邦衛生部長施潘（Jens Spahn）指出，新冠肺炎大瘟疫在過去數星期的發展情況表明，德國不能長期如此倚賴國際市場。

施潘部長稱，為此，聯邦政府已向本國經濟界提出采購價，支持擴建本國的口罩生產能力。他強調，此舉旨在向企業提供銷售和價格上的安全保障。

對德國的指責

不過，有關口罩，今年3月，德國也遭受指責。直到兩周前尚擔任斯洛伐克政府總理的佩萊格裡尼（Peter Pellegrini）就抱怨說，"一名德國中間商搶先一步，以更高的出價買走了貨。"他說，這是後來他被選下的政府的最後一次政府行為之一，在烏克蘭購買數百萬口罩，為此，裝有120萬歐元現金的錢箱已准備就緒，口罩將由一架政府飛機運回，卻不料被一名德國商人搶走。佩萊格裡尼沒有說明此人是誰。

此間，德國聯邦政府和州政府紛紛向現在就慷慨捐出自己庫存口罩的企業提供財政支持。聯邦財政朔爾茨（Olaf Scholz）宣布，直至年底，這些企業無需交納相關經營稅；向醫院或其它抗疫戰場出借醫護人員的企業也享受這一特別規定。

德國選項黨居然也表示可以在采購保護服裝問題上助一臂之力。該黨聯邦議員韓佩爾稱，他可以從香港弄來一大批貨物。他透露，本周三（4月1日），他就致函告知總理府部長布勞恩（Helge Braun），經由一商務上的老關系，他可以拿到5000多萬只口罩。從政前，漢佩爾是德廣聯記者，曾在東南亞等地工作過。

漢佩爾指出，他曾兩次給總理府打電話，詢問此事，但無人回答，他對此十分惱火。他擔心，鑑於全球需求巨大，香港的這位對德國友好的商人可能很快會把口罩賣給別人。

凝煉/任琛（德新社、法新社）

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