美國頒禁令德政府挨批 物資緊缺掣肘全球抗疫

（德國之聲中文網） 周五晚間(4月3日)，美國總統特朗普下令，停止向他國出口醫用防護服、N95口罩等重要防疫物資。他說，為了抗擊新冠病毒，美國國內急切地需要這些物資，"我們必須擁有。"

特朗普下令的依據是美國《國防生產法案》。這部半個多世紀前的法案不久前重新被啟用，總統因此獲得了廣泛的行政權利，能夠直接指揮經濟界提供國家安全所急需的資源。上周，特朗普已經據此法案要求美國國內汽車廠商改造生產線，全力供應呼吸機。

不過，特朗普的防疫物資出口禁令，存在著一些模糊之處。比如，美國廠商的海外工廠是否也要遵守這條"物資只供美國"命令？近日，柏林州內政部就爆料稱，柏林警方從美國3M公司中國工廠所訂購的一批口罩，在泰國曼谷轉機時遭到美方攔截；但是德新社又獲悉，美國3M公司本身對此事並不知情。

除了出台禁令，特朗普還向民眾提出"建議"：在離開自家住所時應當遮掩口鼻。他說，美國疾控中心建議民眾在公共場所自願佩戴簡易口罩，同時也應當繼續保持社交距離。令人費解的是，特朗普同時又強調，戴口罩是自願行為，"我自己就決定不戴。"

目前，美國的累計確診病例數已經逼近30萬，7000余人喪生。美國政府已經宣布，將全額承擔無醫保人群的診療費用。美國醫護人員還嚴重缺乏必要的防疫物資，疾控中心在建議民眾戴簡易口罩時，也著重強調要把醫用口罩留給醫護人員佩戴。

防護物資緊缺德國政府挨批

在德國，具有疾控中心地位的羅伯特·科赫研究所(RKI)也在周五正式建議民眾在公共場所佩戴簡易口罩，並且強調了不應和醫護人員爭搶物資。近日，德國許多地區的醫院都向社會"求救"，稱醫用口罩、防護服等物資即將耗竭。根據RKI研究所掌握的數據，全德國已經至少有2300名醫院醫護人員感染了新冠病毒，還有眾多養老院、小型診所的醫護人員感染病例沒能統計在內。德國醫生工會"馬爾堡協會"主席約娜(Susanne Johna)在接受德廣聯采訪時就強調，口罩、防護服等物資是醫護人員開展抗疫工作的基本前提，"要是最終，德國搞來了許多呼吸機，卻沒有足夠的人手去操作他們，我們就無法贏得這場戰鬥。"德國衛生部稱，訂購的兩萬台呼吸機中，首批設備將於下周部署到全國各醫院，數量"大概幾百台"。

據估計，在今後半年間，全德國僅診所醫生就需要1.15億枚口罩、6000萬套防護服。衛生部長施潘(Jens Spahn)周五在視察了一間醫療物資倉庫後表示，這"不是短跑，而是長跑"。但是，多家德國主流媒體認為，施潘此舉純屬作秀，當局至今沒能拿出令人信服的應對物資短缺的方案，依然疲於奔命。

在野的綠黨則抨擊德國經濟部長阿特邁爾(Peter Altmaier)沒能及時協調工業界轉產防疫物資。黨主席拜爾波克(Annalena Baerbock)在接受德新社采訪時表示，歐洲不少企業都具備相應的生產能力，德國本應在第一時間與歐盟鄰國協調組織防疫物資生產，並且為企業提供相應的保障，"協調工業界應該是經濟部長的任務。"自民黨聯邦議會黨團副主席特伊爾(Michael Theurer)也指出，許多企業都想為抗疫助一臂之力，但是卻難以找到合作方，"聯邦經濟部必須要發揮協調作用，為企業提供支持，明確需求，並且就削減官僚主義提出建設性的方案。"

據羅伯特·科赫研究所的統計，截至周六零點，全德國已經累計有85778人確診感染新冠病毒，突破了人口總數的千分之一。全國死亡病例也已經達到了1158起。

意大利疫情出現曙光

意大利的疫情似乎已經接近了拐點。截至周五晚間，意大利確診感染總數達到了119827人，較前一日的增幅只有4%。連日來，意大利的感染人數增幅不斷放緩，按此趨勢，醫院每天收治的重症病人數量有望在幾天內低於出院人數。不過，該國的死亡病例數量依然快速增長：周五當天又有766人病亡，全國病亡總數已經達到了14681人。

歐洲的另兩個重災區----法國和西班牙疫情依然十分嚴峻。法國的醫院內死亡病例數字周五再次猛增588例，總數達到5097。此外，還有養老院中的6507例死亡病例。西班牙的確診感染總數也在周六達到了近12萬例，11198人喪生。

文山/任琛（綜合報道）

【 本文章由德國之聲授權提供】