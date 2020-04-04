一度淪「海上監獄」鑽石公主號終於啟航、排出暖心字樣

今年二月起，因新型冠狀病毒疫情爆發而被迫在日本橫濱港停靠的英國籍郵輪鑽石公主號，在上週三（3月25日）終於正式結束所有流程，從橫濱港啟航。出發前，鑽石公主號的工作人員，也向日本表達了感謝之意。

自二月起長期停靠在橫濱港的鑽石公主號，在經歷新型冠狀病毒長達一個多月的折騰以後，終於順利從橫濱離港。3月24日出發前夕，工作人員在港口利用船上的照明設備，排列出「# ARIGATO JAPAN ♡」（謝謝日本）的訊息。

許多網友看到這則訊息，紛紛表示感動，有不少網友留下「辛苦了」、「希望能夠看到她再次啟航」、「期待再次見面」等留言。

鑽石公主號2月起爆發新冠病毒大規模感染，郵輪2月3日抵達橫濱港後一直停泊在海上，接受日本官方的檢疫。船上約3700名乘客和乘務員3月1日之前全部下船，共有706人感染新冠病毒，7名乘客死亡。