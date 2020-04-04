化疫情危機為轉機！英國小企業轉戰外送服務業

英國新冠肺炎疫情升溫，許多商家被迫關閉，但近日有一群小企業轉戰外送服務業，讓自己免在疫情中歇業。

英國衛報報導，一些從未涉獵過食品和飲料的企業家現在正在這麼做。總部位在倫敦的一家乾洗店本身提供到府收送服務，現在利用旗下60輛貨車載送必需品，包括蔬菜、水果、雞蛋、麵包和牛奶等。

由於繁忙的上班族對洗衣需求下降，原先只有15位司機負責運送，但現在因為新商機，又有額外九位司機來幫忙。

YourLocalDelivered網站詳列全國各地提供外送服務的雜貨店、餐館和酒吧。

總部位在哈特爾浦的Donzoko啤酒廠旗下釀酒商Reece Hugill召集熟食店、咖非和茶的手工製造商，以Donzoko＆Friends的名義在全國送貨。

這種「適者生存」的態度已經應用於全國所有類型的企業、產品和各個地方。

數百家餐館已經引入或增加外送服務。一位餐館老闆蘭德（Will Lander）說，不得不開始重新考慮廚師的工作方式。

他表示，「由於租金昂貴，廚房通常很小。如果有六位廚師，那他們彼此間相距不超過兩公尺，這在疫情爆發前沒問題，但現在不能這麼做」。

這家餐廳內的廚師已被分配至附近商家，而原定供顧客店內飲用的葡萄酒也開放外送。

蘭德說，「如果我們能做到這些應變之道，將給我們最大機會，使自己變得盡可能強大。而且消費者現在似乎有很大的飲酒需求」。