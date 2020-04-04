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欠債270億！被疫情擊垮 太陽馬戲團傳考慮申請破產

聯合新聞網 / 綜合報導
太陽馬戲團賭城「披頭。愛」劇照。 太陽馬戲團提供
太陽馬戲團賭城「披頭。愛」劇照。 太陽馬戲團提供

世界知名的特技表演劇團太陽馬戲團（Cirque du Soleil）日前被爆出遭遇破產危機。由於新型冠狀病毒疫情影響，太陽馬戲團許多演出被迫取消，因此不得不重新調整財務體質。

太陽馬戲團是創立於1984年的特技表演劇團，總部位於加拿大魁北克省首府蒙特婁，也是少數不使用動物進行表演的馬戲團。根據路透社報導，今年1月底，由於疫情在中國爆發，太陽馬戲團率先停止了在中國境內的活動。到3月份，各國開始出現疫情，太陽馬戲團也被迫將各地演出停止，甚至大幅裁撤了四千多名員工，高達員工總人數的95%。而原定4月23日在總部蒙特婁首演的新戲碼《同一天空下》（Under the Same Sky）也被迫取消。

由於龐大的債務纏身，信用評級公司「穆迪投資者服務（Moody's Investors Service）」已將太陽馬戲團的信用評級評為「劣等」，表示其償債能力不可靠，違約風險極高。據知情人士指出，太陽馬戲團目前正在積極尋求顧問協助，進行企業內部的結構調整，以解決高達九億美元（約兩百七十億新台幣）的債務，其中也包括申請破產等選項。

不過，太陽馬戲團和其最大股東TPG資本（TPG Capital）都拒絕對相關報導做出回應。

疫情 破產 加拿大 新型冠狀病毒

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