受過醫療培訓且EQ高! 瑞典失業空服員成醫院生力軍

現年21歲的帕姆格倫（Filip Palmgren）小時候就夢想在飛機上工作，不過，她在北歐航空（SAS）服務逾兩年後，最近因新冠肺炎疫情失業，不久後將前往醫院協助搶救病患。

美聯社報導，帕姆格倫是北歐航空解雇的第一批30名員工之一，他們本周開始接受醫療培訓，學習基本技能，以投入協助擠滿患者的醫院和療養院。

北歐航空3月中旬臨時裁員近萬名員工，占總員工數90%，理由是因為各國政府為遏止新冠病毒爆發而限制公共活動，導致國際旅遊需求下降。在瑞典基金會的協助下，北歐航空成為安排離職員工有機會投入防疫第一線的幾家航空公司之一。

帕姆格倫說，「我立即回覆電子郵件。我覺得這對我來說是個很好的機會，能為社會做出貢獻，並協助醫療機構，我認為這些事情在此時相當重要」。

除了瑞典，英國廉航易捷航空、維珍澳洲航空和德國漢莎航空也都採取類似做法，讓受疫情衝擊的空服員優先接受醫療培訓計畫。

此趨勢在美國不太顯著，因為美國航空業者將能獲得政府的500億美元援助，條件是業者允諾未來半年內不裁員。

空服員被認為是在醫院工作的最理想人選，因為他們都受過醫療培訓，同時也被訓練成具備良好EQ，能在醫院等壓力較大的場所幫忙。

瑞典這項輔導轉業計畫是斯德哥爾摩Sofiahemmet醫療機構、Novare人力公司和瓦倫堡基金會（Wallenberg Foundation）聯合發起的一項倡議，瓦倫堡基金會提供約70萬美元資金。

瓦倫堡基金會執行長、北歐航空董事會成員昂格（Oscar Stege Unger）說，「我們不得不進行大規模裁員和放無薪假，而我們知道，很多真正熟練的空服員能在醫療機構幫忙，所以這個好主意因此誕生」。