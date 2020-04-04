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新冠肺炎大流行 為何日本人還是出門上班？

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
儘管新冠肺炎大流行，依然有許多日本民眾出門上班。歐新社
儘管新冠肺炎大流行，依然有許多日本民眾出門上班。歐新社

新冠肺炎疫情擴散之際，東京都知事小池百合子呼籲，若情況允許，4月12日前都內的1,350萬名居民應遠距上班，而本田、豐田、日產等日本大車廠也要求員工在家工作，但許多民眾仍通勤至東京上班，尖峰時刻的地下鐵人潮依然洶湧。

CNN報導，這已是日本的常態，根據2019年的政府數據，約八成的日本企業沒有能力讓員工在家工作。

日本首相安倍晉三本周拒絕發布緊急狀態命令， 企業依法仍能維持原來運作。而日本惡名昭彰的工作文化，也是民眾仍出門上班的另一個原因。

曾是通勤族、現已採遠距教學的英語教師時吉英也（音譯），算是少數在家工作的特例。他說：「我們已注意到新冠肺炎疫情，且遠比你想像的還恐懼，但對一般日本人而言，工作永遠是第一，也是最重要的理由。」「除非政府關閉所有企業，只保留一些例外，否則沒有人會待在家，我們是工作的奴隸。」

日本儘管貴為科技大國，但企業的作業方式仍相當老派：傳真機是一般公司必備的設備、在公文書信上仍須蓋公司章，而非電子簽名或手寫簽名。

由於新冠肺炎疫情全球大流行，許多跨國企業已採用Zoom、Webex、Slack等通訊與視訊會議軟體，聯絡員工。然而，日本跨文化顧問公司商業顧問柯普說，日本企業在這方面的IT投資不足，許多員工沒有能帶回家工作的筆電，也沒有提供可連結至公司伺服器的VPN或遠端連線，代表只有員工親自到公司才能存取資料。

遠距上班的另一項障礙，是日本人口老化，許多長者身居要職，但對科技一竅不通。加上日本文化強調共同決策，可能也導致員工不願在家上班，因為這樣無法和同事接觸。

此外，根據日本統計局資料，2019年有超過七成的勞動人口從事服務業。日本明治大學經濟學教授加藤久和說，服務業員工幾乎不可能遠距上班。

日本人口1.27億，目前有超過3,000人確診新冠肺炎，但日本至今僅檢驗約3.5萬多人，遠低於南韓的逾431,700人。這可能誤導日本民眾，以為疫情並不是太嚴重，帶來虛幻的安全感，恐怕也是導致民眾依然出門上班的原因。

日本 在家工作 新冠肺炎

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