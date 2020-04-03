歐洲防疫各自為政 歐盟陷崩解危機

新冠肺炎大流行使健康和經濟危機並存，也正深化歐盟內部裂痕。有些歐盟領導人擔心，疫情會是歐盟的末日。

歐盟凝聚力已受英國脫歐打擊，也因2015年難民湧入危機和2008年歐債危機的政治影響受挫，並受理念相反的崛起東歐獨裁政體挑戰。

歐盟領導人現在若無法制定一條更一致的抗疫路線，歐盟就會陷入創辦人之一所稱的「致命危機」。

歐盟成員國在疫情早期展現國家利益勝過更具利他主義的歐盟理念。各國隨意實施邊境管制，即使義大利大聲求助，德法兩國仍祭出醫療設備如口罩和呼吸器出口禁令。

俄國和中國大陸的宣傳機器迅速利用這個機會，大肆宣傳他們提供的醫療援助，也提供歐洲地區的疑歐論者糧草。

疑歐論者義大利前副總理薩爾維尼1日推文表示：「我們必須重新檢視歐盟和義大利在組織的作用。它完全沒提供我們協助。」

歐盟已開始協調採購物資，並為疫情重災區義大利提供比大陸更多的援助。但歐盟過去一周在如何處理疫情的經濟影響產生南北分歧，也同時被東西兩方拉扯。匈牙利總理奧班不管歐盟法治基本原則，利用緊急權力有效中止民主。

這些緊張局勢可能使歐盟不堪重負。義大利國際事務研究所所長納塔莉‧托奇表示：「這可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。新冠肺炎如此具劃時代挑戰性並非因它使情勢變得無從預測。疫情觸及所有領域，並突顯已存在的內部變革，似乎把一切都帶往極端。」

德國聯邦議會的外交委員會主席呂特根將歐陸內鬥比擬為「一場殘酷的壕溝戰」。

義大利和西班牙等9國以「新冠債券」的形式要求財政援助後，荷蘭財政部長荷克斯翠表示，歐盟應研究為何有些政府缺乏財政資源獨自應對危機。他的言論引發軒然大波，因為這使批評者聽起來覺得荷克斯翠似乎試圖將疫情造成的經濟影響，轉化成是國家財政缺乏紀律所造成的。

義大利當局抱怨，他們受到的經濟影響不是源自政府魯莽的支出，而是因為疫情。葡萄牙總理柯斯塔表示：「這些言論『令人反感』，歐盟要的話就做他們該做的事，要不然就解體。」

消息人士表示，歐盟領導人上周單獨開了一次視訊會議進行簡短聯繫，卻陷入異常憤怒的討論中，會議也延長3個多小時才結束。

領導建立歐盟現代形式的94歲法國政治家德洛爾斯罕見警告：「各國首腦間的氛圍和歐盟缺乏團結構成歐盟的致命危機。」