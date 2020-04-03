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NHK：家庭收入因新冠疫情減少者 日本擬發每戶30萬日圓

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本NHK報導，政府疑補助因為新冠病毒疫情而收入減少的家庭，每戶30萬日圓。美聯社
日本NHK報導，政府疑補助因為新冠病毒疫情而收入減少的家庭，每戶30萬日圓。美聯社

日本NHK報導，日本首相安倍晉三和自民黨國會議員岸田文雄同意對家庭發放30萬日圓（約台幣8.4萬元）現金，補助因為新冠病毒疫情而收入減少的家庭。NHK的報導並未引述明確的消息來源。

安倍今天表示，政府會在下周推出經濟刺激方案抗疫。據了解，下周二（7日）預料將通過預算追加，以支應刺激方案所需資金。

日本經濟再生大臣西村康稔說：「我們將制定一項廣大強力的配套措施，把執政黨提案的60兆日圓（5,558億美元）方案納入考慮，其中包括規模20兆日圓的政府直接支出。」

安倍先前已承諾，推出的刺激方案，將會非常龐大，規模超過2008年金融危機的57兆日圓水準。

雖然政府沒有明令禁止營業，本周末起預定延續到下周，許多東京的娛樂業場所，像是卡拉OK、酒吧、遊樂園等將開始關閉。許多業者直接全國的連鎖門市也都一起暫停營業，時間估會超過10天。

日本經濟 NHK 疫情 新冠肺炎

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