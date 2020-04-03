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美國宗教大使呼籲：各國釋放宗教犯 避免疫情擴散
美國宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）2日呼籲，在新冠肺炎疫情大流行時，各國應釋放宗教犯，包括伊朗、中國大陸、越南和俄羅斯等。
布朗貝克2日參與國務院電話記者會時表示，世界各地的許多國家都關押著宗教犯，他認為，在此時釋放宗教犯，於公共衛生和道德上來說都是正確的事。
布朗貝克表示，當疫情開始大流行，他第一個想到伊朗，伊朗的監獄條件很差，疫情風險高；中國大陸的新疆地區還有上百萬名穆斯林被囚，且資訊不透明。
布朗貝克呼籲，考量疫情風險，世界各國應釋放宗教犯。
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