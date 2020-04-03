快訊

航母羅斯福號艦長求援成功後遭拔官 理由「誇大狀況嚴重性」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國宗教大使呼籲：各國釋放宗教犯 避免疫情擴散

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
布朗貝克呼籲，在新冠肺炎疫情大流行時，各國應釋放宗教犯，包括伊朗、中國大陸、越南和俄羅斯等。 圖為大陸新疆喀什市北郊一座建築，被認為可能是拘禁維吾爾族和穆斯林的再教育營。 圖/法新社
布朗貝克呼籲，在新冠肺炎疫情大流行時，各國應釋放宗教犯，包括伊朗、中國大陸、越南和俄羅斯等。 圖為大陸新疆喀什市北郊一座建築，被認為可能是拘禁維吾爾族和穆斯林的再教育營。 圖/法新社

美國宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）2日呼籲，在新冠肺炎疫情大流行時，各國應釋放宗教犯，包括伊朗、中國大陸、越南和俄羅斯等。

布朗貝克2日參與國務院電話記者會時表示，世界各地的許多國家都關押著宗教犯，他認為，在此時釋放宗教犯，於公共衛生和道德上來說都是正確的事。

布朗貝克表示，當疫情開始大流行，他第一個想到伊朗，伊朗的監獄條件很差，疫情風險高；中國大陸的新疆地區還有上百萬名穆斯林被囚，且資訊不透明。

布朗貝克呼籲，考量疫情風險，世界各國應釋放宗教犯。

疫情 伊朗

延伸閱讀

川普介入油市 美國油價暴漲25%歷來最猛

伊朗官員又染疫 國會議長新冠肺炎確診

美築貿易壁壘 牽動台積電

伊朗輕忽新冠肺炎 傳因顧慮北京與國會大選

相關新聞

美國宗教大使呼籲：各國釋放宗教犯 避免疫情擴散

美國宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）2日呼籲，在新冠肺炎疫情大流行時，各國應釋放宗教犯，包括伊朗...

批中國恐嚇 印媒籲WHO結束對台不公平排擠

中國恐嚇印度媒體不要報導台灣要求加入世界衛生組織（WHO），反引起印度媒體製作電視評論批評中國與WHO的作為，呼籲WHO...

封城維穩撂狠話 杜特蒂：不守秩序者軍警就「射殺他們」

150名大馬尼拉貧民昨天上街，抗議未收到援助物資，21人被捕。事發後，菲律賓總統杜特蒂昨晚電視演說時撂重話，封城期間若有...

胸有成竹？北韓進一步放寬對境內外國人防疫管制

韓聯社報導，俄羅斯駐平壤大使館2日在臉書帳號上發文稱，北韓外務省儀禮局當天向駐平壤外國使館和國際機構代表發送公函，進一步...

險遭北韓槍決 澳洲留學生被嗆：川普來也救不了

澳洲學生希格利去年因間諜罪在北韓被捕，後遭驅逐出境；他昨天在英國「衛報」撰文表示，北韓當時揚言槍決，還說就算美國總統川普...

澳媒：澳紐封關疑觸怒中國 新駐港領事簽證受阻

澳洲媒體報導，澳洲和紐西蘭因應疫情禁止來自中國人士入境，疑似觸怒中國政府，導致澳洲和紐西蘭的新任駐港澳領事遲遲未獲核發簽...

唯恐天下不亂 巴西總統貼影片硬說斷糧被打臉

巴西總統波索納洛今天在網路放上某市場貨源短缺的影片，還說可能是受到新冠肺炎疫情衝擊；但記者實地走訪發現市場根本沒有斷糧問題後，波索納洛撤下影片並公開致歉。

受武漢肺炎疫情影響 聯合國氣候峰會延至明年

官員今天表示，鑑於新冠肺炎疫情肆虐，原訂11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場的聯合國氣候峰會，已延期至2021年。這將造成處理全球暖化的對話出現新的不確定性。

世衛專家受訪避談台灣 瑞典媒體抱不平

武漢肺炎傳播到北歐，瑞典確診病例將近5000例，瑞典重要媒體對世界衛生組織排擠台灣抱不平，認為西方應該以台灣的抗疫經驗為...

熱門新聞

川普：俄國和沙國將宣布減產千萬桶 美股漲幅擴大

義大利男護士懷疑醫師女友把病毒傳給他 竟勒死她

國際油價盤中飆漲11% 彭博：中國加快大舉儲油

批中國恐嚇 印媒籲WHO結束對台不公平排擠

初領失業救濟人數破600萬 美股早盤在平盤附近波動

封城維穩撂狠話 杜特蒂：不守秩序者軍警就「射殺他們」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。