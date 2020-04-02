胸有成竹？北韓進一步放寬對境內外國人防疫管制

韓聯社報導，俄羅斯駐平壤大使館2日在臉書帳號上發文稱，北韓外務省儀禮局當天向駐平壤外國使館和國際機構代表發送公函，進一步放寬防疫管制。

文中稱，北韓允許在平壤停留的外國人訪問市內所有商店、餐廳、生活用品企業和統一街中央市場，但仍要求所有外國人必須佩戴醫用口罩進入公共場所，直至國家緊急防疫體制解除之前。俄使館方面表示，此舉證明了北韓領導層採取的防疫措施切實有效。

北韓自1月底宣佈進入國家緊急防疫狀態，2月初採取嚴格的防疫管制，切斷海陸空入境管道，封鎖邊界禁止外國人出入境。2月1日起還針對各國駐北韓外交官實施隔離措施，3月初首次放寬管制，開放平壤市內的部分商店，允許駐平壤外交官進入市內。