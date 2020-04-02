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澳洲補助免費托兒六個月 協助托育產業安度疫情危機

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲總理莫里森。歐新社
澳洲總理莫里森。歐新社

澳洲政府今天（2日）宣布，政府將補助澳洲家庭托兒費用六個月；把托兒中心納入政府為平安過渡新冠病毒疫情所提出的經濟支持方案之中。未來三個月內，將先補貼全澳1.3萬家托兒中心共澳幣16億元（9.8億美元），而後持續補貼滿六個月後再做檢討。

澳洲兒童托育業者最近幾周來因為政府要求民眾居家避疫，家長改在家工作而且小孩不送到托兒中心，生意受到嚴重衝擊。

澳洲總理莫里森說，托兒中心這類服務必須要能持續營運下去，如此，一些醫療人員、清潔人員、食物遞送員等防疫非常時期仍必須到現場工作的人，才可以有地方托兒，放心去工作。

澳洲政府目前推出的經濟支持方案規模大約澳幤2,000億元（1,210億美元）。

托兒 澳洲 在家工作 新冠肺炎

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