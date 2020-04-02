澳洲補助免費托兒六個月 協助托育產業安度疫情危機

聯合國開發計劃署的德利沃（ Mandeep Dhaliwal），同時也是愛滋病、健康與發展小組主任，在3月31日的一場在線會議中表示，新冠疫情只是預告了將來全球暖化更嚴重的時候，人類即將面臨的公共衛生危機。 而人類如何應對新冠肺炎，將會啟示未來人們如何應對氣候變遷。

2020-04-01 14:50