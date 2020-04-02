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撐不住了！英航停職36000名員工 承諾不裁員

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，英國航空（British Airways）預計要讓3萬6000名員工停職，以度過這場空前的危機。路透
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，英國航空（British Airways）預計要讓3萬6000名員工停職，以度過這場空前的危機。路透

受到新冠肺炎COVID-19疫情影響，英國航空（British Airways）預計要讓3萬6000名員工停職，以度過這場空前的危機。

BBC報導，目前已停飛6成航班的英航，在與聯合公會展開長達一周談判後達成共識。根據雙方協議，英航高達8成的機組人員、地勤、工程師和總部員工將被迫放防疫假，但不會進行裁員。受影響的員工預計可從政府的工作保留計畫申請補助，每月申請最高額度可達2500英鎊（約95,800新台幣）。

據悉，聯合公會原計畫幫員工爭取到更高額的補助。英航另與機師達成協議，在未來2個月內薪資砍半。由於英航母公司國際航空集團（International Consolidated Airlines Group）近年來取得了可觀利潤，整體財務狀況比其他競爭對手更佳。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，旅遊需求大幅下降，國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）估計截至今年6月底，全球航空公司很可能耗掉610億美元（約新台幣1.8兆元）的現金，預測第2季季度淨虧損恐達390億美元（約新台幣1.1兆元）。全年則預估損失2520億美元（約新台幣7.69兆元）。

新冠肺炎 疫情 COVID-19

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