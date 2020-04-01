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意大利政界在德登報呼籲發行「新冠債券」

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）作為受新冠疫情打擊最為嚴重的歐盟國家，意大利已經連續發出呼籲，要求歐元國家聯合發行歐盟債券，以抵御疫情所帶來的經濟危機。而德國方面始終對此不太感冒。因此多名意大利政界人士就選擇了聯名登報這樣的特殊方式，向"親愛的德國友人"發出求救呼籲。

聯署者當中包括受疫情打擊最為嚴重的意大利北部多地的市長，還有一些議員。他們在《法蘭克福匯報》刊登了一幅整版廣告，呼籲德國同意歐盟發行所謂的"新冠債券"。

何為"新冠債券"？

在一些南歐國家和多個歐盟機構的支持下，意大利強烈呼籲歐盟聯合發行債券，以應對新冠疫情危機。這種債券（Euro-Bonds）由歐元區各國聯合發行，目的是在國際金融市場上籌集資金。而歐元區各國要聯合承擔債務擔保。

這樣的債券發行方式對於希臘、意大利這樣債台高築因而融資成本也較高的國家來說十分有利，因為這樣它們能以更加優惠的條件獲得金融市場融資。而對於德國這樣相對財力雄厚的國家來說是"不太劃算"的，因為這樣它們融資所要支付的利率反而會高於發行本國國家債券的利率。所以柏林政府一直都對所謂"新冠債券"的動議表示拒絕，認為這種情況下應該動用"歐洲穩定機制"ESM來為需要的國家提供救助。

歐洲穩定機制又稱"歐元救助傘"，是多年前歐盟為了應對金融危機所啟動的一項救助機制，意大利和西班牙等國擔心，如果因為疫情危機而向該機制申請救助，會使自己陷入被動不利境地。歐洲央行也支持通過發行歐洲債券來籌集資金以應對疫情危機所需的特別支出項目。

意大利政界人士在這篇登報的廣告中還回憶起1953年的往事：當時為了幫助戰後的德國，21個國家主動將德國欠自己的債務減半，並且允許其延期還款。言下之意就是提醒德國：不要忘記當年的"滴水之恩"啊！

意大利總理：德國人別擔心！

在接受德國電視一台采訪時，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）再次強調，意大利過去一直都有償還自己的債務，今後也會繼續這麼做。他表示，自己和默克爾總理關系很好，也尊重她的觀點。但是，他認為歐洲必須要證明自己"有能力尋找一個應對（疫情危機）的答案"，而且這個答案應該是一個共同的答案，就像舒曼（Robert Schumann）、阿登納（Konrad Adenauer）和加斯貝利（Alcide de Gasperi）當年所倡導的那樣。這三位法國、德國和意大利的前領導人被視作歐洲一體化的先驅。

孔特表示，自己數日前還和默克爾就共同債券一事發生過爭論。他在德國一台的訪談中重申，這並不是讓德國替意大利還債："我想要提醒大家，歐洲債券這個機制，並不意味著德國公民在疫情後的重建過程中替意大利償還哪怕一歐元的債務。這只是為了讓我們共同應對危機，從而獲得更好的經濟條件--並且讓我們大家都受益。"

本文章由德國之聲授權提供】

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