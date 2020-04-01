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缺很大！法國宣布將砸逾1300億投資口罩等戰略醫療用品
法國總統馬克宏在3月31日時表示，將在口罩與呼吸器等「戰略性」醫療物資上投資40億歐元（約新台幣1328億元），希望能在今年底實現完全自給自足的目標。
他在視察一間口罩工廠時說：「從現在起，我們必須在法國，在我們的領土上生產。某些產品與某些原料具有戰略重要性。我們必須讓歐洲在生產方面維持自給自足，以減少依賴。」
法國衛生部長維宏日前指出，已向海外訂購超過10億個口罩，未來數周到數月內會到貨。法國當前口罩產能遠遠落後於醫護人員需求。
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