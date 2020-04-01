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居家裝哆啦A夢聲調取悅另一半? 馬來西亞婦女局道歉

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
新北市瑞芳、基隆交界一名詹姓資源回收車司機，利用民眾不要丟棄的剩餘磁磚，3年多來在家門口拼貼出哆啦A夢等可愛動物。本報資料照片
新北市瑞芳、基隆交界一名詹姓資源回收車司機，利用民眾不要丟棄的剩餘磁磚，3年多來在家門口拼貼出哆啦A夢等可愛動物。本報資料照片

馬來西亞婦女，家庭及社會發展部建議女性在新冠肺炎行動管制令期間，可在家扮哆啦A夢的聲調取悅另一半，以及在家辦公時也要裝扮的生活小撇步引發非議後，婦女發展局就此作出道歉。

一則以婦女發展局總監名義於週二晚在官方臉書發布的聲明表示，婦女部已意識到在行管令期間，通過社交媒體上張貼對婦女提倡的建議海報引發了許多迴響。

聲明解釋，該部所採用的方式是希望通過分享生活小撇步，以維繫家庭間及在家辦公時的良好關係。「如果所分享的一些提示不合適，我們深表歉意，若觸及某些群體的敏感性，日後會更加謹慎。」

馬來西亞 新冠肺炎

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