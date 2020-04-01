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威廉王子擬重返空中救護隊 哈利王子關皇家IG

世界日報 / 編譯中心／綜合31日電

英國太陽報引述王室消息報導，37歲的威廉王子私下提到希望能返回機師職位，他在3月初訪問英國國民保健署電話服務中心時，就曾透露自己懷念救援工作。威廉王子2015年至2017年間，曾在東盎格利亞（East Anglian）的空中救護隊擔任飛行員。

消息表示，威廉一直都在考慮再次成為空中救護機師，為抗疫出力，但父親王儲查理早前確診，弟弟哈利夫婦退出王室，讓他難以抽身，若想重返工作崗位必須克服各種實際問題。

另外，英國哈利王子與妻子梅根4月1日起展開淡出王室的新生活，將關閉有1100萬追隨者的Instagram帳戶和「皇家薩塞克斯」網站，停止同名的慈善組織運作。

哈利王子與梅根30日在Instagram上發出最後一篇文章說，自從兩個月前宣布要淡出王室以來，世界起了很大變化，他們希望世人將關注重點放在新冠肺炎疫情上。他們幾乎沒提到自己的未來，只說未來勢必會受這場席捲全球的疫情影響。

哈利與梅根寫道：「當前最重要的是全世界人類的健康安好，以及為疫情引發的許多問題找到解答。我們夫妻正在關注這個新局面，以了解如何做出最好的貢獻。」

哈利夫婦說，他們將關閉Instagram帳戶和「皇家薩塞克斯」網站。哈利夫婦先前與英國王室達成協議，同意淡出王室後，在商業和慈善活動上不再使用「皇家」一詞。

英國王室表示，哈利夫婦正逐步解散「皇家薩塞克斯」慈善組織。哈利夫婦最近從加拿大溫哥華島搬到美國洛杉磯後，也將自付維安費用。

哈利夫婦也資遣王室為他們聘雇的15名助理，並在美國招募助理。紐約時報報導，哈利夫婦已聘請凱瑟琳．勞倫特為薩塞克斯公爵與公爵夫人幕僚長。勞倫特曾在微軟創辦人蓋茲夫婦創立的「比爾與美琳達．蓋茲基金會」任職，並直接為蓋茲妻子工作。勞倫特還將負責經營哈利夫婦新的非營利組織。

哈利夫婦還聘請「陽光薩克斯」公關公司，負責他們的形象管理。梅根婚前在好萊塢當演員時，曾與這家公司合作。

王室 英國 疫情

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