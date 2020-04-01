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加國抗疫再加碼 補貼員工75%薪資

世界日報 / 編譯中心／綜合報導
加拿大總理杜魯多30日宣布，不分員工人數多寡，企業和非營利組織只要受疫情影響使營收減少3成以上，都有資格獲得政府75%的薪資補貼。路透
加拿大總理杜魯多30日宣布，不分員工人數多寡，企業和非營利組織只要受疫情影響使營收減少3成以上，都有資格獲得政府75%的薪資補貼。路透

2019年冠狀病毒疾病蔓延，加拿大總理杜魯多30日宣布，不分員工人數多寡，企業和非營利組織只要受疫情影響使營收減少3成以上，都有資格獲得政府75%的薪資補貼。

這是杜魯多（Justin Trudeau）第三度加碼資助企業界度過疫情難關。他18日首度表示，政府將補貼中小企業員工薪水10%，企業界普遍反應太少，27日說，將提供中小企業員工75%薪資補貼，今天則擴大到所有企業一體適用。

杜魯多說，政府將支付員工薪資前5萬8700加元（約41375美元）的75%，每名員工每周最多可獲得847加元薪資補助，可回溯至3月15日開始計算。

杜魯多呼籲企業主把解聘的員工找回來。他說，工資補助計畫必須在誠信基礎上運作，政府補助的每一塊錢都必須回饋到員工身上，若有人企圖濫用此計畫、從中牟取不當利益，「將面臨嚴重後果」。

加拿大為對抗疫情，自3月18日起禁止非加拿大公民及非永久居民入境並關閉美加邊境，各省相繼宣布進入緊急狀態，只准許醫院、超級市場、餐廳外帶等必要服務，其他公司行號必須停工或在家上班，所有民眾被要求待在家裡防疫。企業不分大小，持續大幅裁員。短短10天不到，已有160多萬人申請失業救濟金（EI）。

為了協助工作受影響的公民，聯邦政府推出緊急紓困金（CERB），讓自雇人士等不符合失業救濟金資格的失業者也可申請政府補貼，每月紓困金額2000加元，為期4個月。申請辦法將在本周公布。

此外，聯邦政府還承諾會提供中小企業最高4萬加元無息貸款，其中1萬可以免還。商品及服務稅（GST/HST）及進口產品關稅和其他稅款都延至6月繳納，等於是為企業提供約300億加元無息貸款。

面對媒體詢問，如此大手筆資助對國家財政影響究竟有多大，杜魯多說，當前首要目標是讓所有人都能確保有工作、有收入，每個人都健康。等疫情一過，經濟就可以迅速回彈。

杜魯多因妻子蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）12日確診，決定在家自我隔離14天。杜魯多自13日起天天在渥太華自家門前舉行例行記者會，以英語及法語說明政府因應疫情的最新政策並對全國人民信心喊話。

加拿大航空 裁員近半

加拿大航空公司（Air Canada）30日宣布，受到疫情影響，將暫時裁減近半數員工，而第2季營運也會降低多達9成。

加航發布新聞稿指出，這項措施自4月3日起實施，影響1萬5200名職員與約1300名經理人。

加航總部位於蒙特婁，是加拿大第一家受到疫情重創的航空公司，上周才宣布暫時裁減5100多名空服員，其中包括旗下廉航加拿大紅色航空的人員1500名。

疫情 加拿大 薪資

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