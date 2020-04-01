專家：新冠是人類忽視氣候變遷的後果

聯合國開發計劃署的德利沃（ Mandeep Dhaliwal），同時也是愛滋病、健康與發展小組主任，在3月31日的一場在線會議中表示，新冠疫情只是預告了將來全球暖化更嚴重的時候，人類即將面臨的公共衛生危機。 而人類如何應對新冠肺炎，將會啟示未來人們如何應對氣候變遷。

她說: 「透過COVID-19，我們可以看到它的影響比其他氣候危機更加急迫。 」她說，「我們再也不能忽視導致這一切後果的人類活動，我們需要做些甚麼。 」

人類摧毀樹木、擴大耕地，已經對生態造成威脅，促長了氣候變遷，讓人類更有機會接觸到來自其他動物的疾病。例如美國疾病與控制中心就表示，新冠病毒的源頭很可能來自蝙蝠，與武漢的一個野味市場有關。

德利沃說，像是空氣污染這類環境問題，也讓人類的肺部變得更加脆弱，變得難以對抗新冠肺炎這種呼吸道疾病。

德利沃發言的這場會議過去都有1200人參與，這次因應疫情，改用線上進行。

凸顯人類問題抑或人性光輝？

國際醫療無害組織的主席蓋利柯恩（Gary Cohen）認為，氣候變遷或者其連帶衍生出的疾病，例如新冠病毒，會放大經濟與社會不平等。 他說：「生活在瀕死邊緣的人，沒有充足的食物，貧窮又沒有住所，又沒有醫療保險... 他們是最會受苦的人。 我們也已經在應對COVID-19的過程中看到這些事情。 」

但是推動社會改革的組織史考爾基金會（Skoll Foundation）中，協助企業進行投資計劃的蒂博德（Liz Diebold）卻正面看待疫情帶來的影響：「COVID-19讓我們知道人類是如何為了一個共同的目標團結起來， 而快速有效的改變是可能的。 」

張慈(路透社)

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