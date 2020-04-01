封城影響心理健康 義政府免費諮商

封城防止病毒蔓延，卻也影響人民心理健康。受到疫情重挫的義大利，自從3月9日起就實施全國封鎖，人民都被指示待在家裡，然而隨著自主隔離的時間拉長，再加上疫情造成人心惶惶，人們的心理健康狀態成為新的潛在問題，義大利政府近來也啟動心理支援計劃，與地方機構和心理諮商師合作，免費在隔離期間提供民眾心理方面的緊急救助。

心理健康成隱憂

根據《德國之聲》的報導，義大利政府米蘭的一位心理治療師夸爾蒂切利表示，「我們都暴露在強烈的精神創傷中，除了直接被疫情影響，例如喪失親友或是發病，也有一些間接但同樣重要的影響因素，像是失業、創傷後的壓力、自主隔離的焦慮等，」都導致諮商的需求持續攀升，尤其是30幾歲的民眾為多。

《石英財經網》的報導指出，一份上週發布、由羅馬政府委託進行的疫期民調研究顯示，多數義大利民眾信任政府提「在家隔離」的指示，但作者群也警示政府，在人們大都遵守隔離指示時，一再重複防疫政策指令也許效果有限，而也是時候開始幫助人們處理隔離期間的心理問題了。

弱勢族群面臨挑戰

「自主隔離開始對人民的心理健康產生嚴重的負面影響。」該份研究指出，人們正處在缺乏自由、新鮮空氣、運動、社交活動的困境中，不同年齡層也會面臨不同的問題，像是年輕人常抱怨家庭衝突、中年人會因為收入損失憂心、老年人則是苦於缺乏運動。

《德國之聲》同篇報導指出，自主隔離除了對低收入戶家庭、獨居人士、以及受家暴的女性來說特別脆弱，對癮君子來說也是一大挑戰，在諮商師坎波紹羅表示，「長期拘禁、無法活動、及缺少藥物的情況下，可能導致他們無節制地使用毒品，一下吸毒一下飲酒，有些人可能也會顯現心理問題。」

封關至少到復活節後

目前義大利的疫情稍有緩和，政府認為疫情或許已過高峰了，但對於封關政策的解除還是步步為營，日前再將自主隔離期延長到至少4月12日復活節以後。「我們仍處在蔓延的傳染病之中，」衛生部長斯佩蘭薩表示，「若就此放鬆戒心，會是個嚴重的錯誤。」

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