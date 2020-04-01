僅短暫反彈? 羅傑斯:幾年內陷入最糟空頭市場
在全球股市試圖從全球金融危機以來最大單季跌幅反彈之際，投資老手、「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）表示，未來可能出現更糟的市況。
羅傑斯表示，在一波極度悲觀的情緒後，當前市場的反彈可能會持續一陣子，然而另一波動盪即將來臨，原因來自三項不利因素，包括新冠疫情所引發的全面經濟損害、高債務水準，以及目前低利率若調升時，就會帶來傷害。
羅傑斯在訪談中表示：「我預期未來幾年內我們將遭遇我有生之年最糟糕的空頭市場。」
這也不是羅傑斯第一次發表如此看空的言論。他曾在2018年預言空頭市場很快就會來臨，此後擔憂日益高升。
羅傑斯說，新冠疫情對經濟的衝擊「將不會迅速度過，因為有大量損害，還新增了大量的債務」。
羅傑斯表示，他並不意外見到近期資金逃往安全標的，「從整個歷史而言，毫無疑問的，當出現空頭市場時，人們會最愛低負債的企業，因為不需要擔心破產問題。」
羅傑斯還指出，擁有穩健市占的企業也相對不易受衝擊，除非這些企業進行高度槓桿操作。
羅傑斯目前手上有「大量美元現金」，一些中國大陸和俄羅斯股票，正考慮投資日本股市。他說，他打算伺機買進在中國大陸與全球受到重創領域的股票，像是觀光、交通運輸、航空與農業等。
羅傑斯說：「中國經濟正再度開放，人們正返回工作。工廠、餐廳正再度營運。」
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