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南韓3月出口竟只微幅下滑 財長說疫情衝擊遲早發威

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓3月出口小幅下跌，不過，南韓企劃財政部長強調，3月出口未墜，是因工作天數較多和半導體外銷的提振，而新冠肺炎疫情的衝擊遲早將發酵。

南韓海關公布，南韓3月出口較去年同期下滑0.2%，經濟專家原估會成長1.6%。對中國大陸外銷下滑，對美、歐外銷則成長。半導體外銷下滑2.7%。

企劃財政部部長洪楠基表示，若考量全球經濟和貿易近來急劇惡化，「突如其來的外銷震撼」只是尚未顯現而已。他說：「晶片外銷做了良好防禦。」

周三也公布南韓3月IHS Markit製造業採購經理人指數（PMI）降至44.2，創11年來最低。

南韓 半導體

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