南韓3月出口竟只微幅下滑 財長說疫情衝擊遲早發威

「街頭生存的社交距離？大概就是一個停車格。」武漢肺炎全球疫情最嚴重的美國，昔日繁華的賭城——拉斯維加斯（Las Vegas）——賭場全面關閉中，在內華達州「宅居禁足令」之下，街道也一片空蕩。然而無家可歸的街友，卻仍暴露於染疫風險。上周，拉斯維加斯一處街友收容所，在1名街友確診感染之後，被迫緊急關閉消毒。為了安置上百名街友，市政府於是在當地一處大型停車場，臨時搭建避難處。然而街友直接橫躺於水泥地上，一個個試圖保持社交距離、卻又似乎防疫無效的「停車格床位」，克難場面隨即在美國網路社群上引發輿論批評。

2020-04-01 08:30