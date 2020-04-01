南韓3月出口竟只微幅下滑 財長說疫情衝擊遲早發威
南韓3月出口小幅下跌，不過，南韓企劃財政部長強調，3月出口未墜，是因工作天數較多和半導體外銷的提振，而新冠肺炎疫情的衝擊遲早將發酵。
南韓海關公布，南韓3月出口較去年同期下滑0.2%，經濟專家原估會成長1.6%。對中國大陸外銷下滑，對美、歐外銷則成長。半導體外銷下滑2.7%。
企劃財政部部長洪楠基表示，若考量全球經濟和貿易近來急劇惡化，「突如其來的外銷震撼」只是尚未顯現而已。他說：「晶片外銷做了良好防禦。」
周三也公布南韓3月IHS Markit製造業採購經理人指數（PMI）降至44.2，創11年來最低。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言