大馬鎖國禁令延長為1個月 進傳統市場要排隊

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
防疫時期，同一空間盡量避免多人共處，圖為馬來西亞怡保居民排隊要在提款機領錢情況。圖／讀者提供
防疫時期，同一空間盡量避免多人共處，圖為馬來西亞怡保居民排隊要在提款機領錢情況。圖／讀者提供

人口3100多萬的馬來西亞，目前確診2766例、死亡43人，限制外國人士入境，不准國人在境內跨州移動，禁止多人集會、關閉學校等，鎖國禁令從兩周延長到一個月，持續到4月14日。當地有不少特殊禁令措施，包括進傳統市場要排隊，限額限時管制，除非緊急狀況否則轎車限乘一人。

在馬國從事食品業的蔡姓男子說，這波疫情對經濟衝擊嚴峻，目前還見不到底，看不到緩解跡象，當地瀰漫著焦慮氛圍。馬國大型工廠、企業紛紛停工，其中馬國的橡膠手套產量占全球五分之三，日前有外媒報導，供應鏈受鎖國政策影響，勞動力及產能勢必大減，若疫情風暴擴大，可能造成全球醫療手套供應短缺。

對此，馬來西亞橡膠手套製造商協會幹部日前出面表示，馬來西亞出品的橡膠手套銷售到全球190個國家，市占65%，已與國際貿易、工業部部長會面討論，外傳醫療和外科手套供貨不足的隱憂並不存在，各大廠會讓供貨穩定，滿足醫療院所的防疫需求，不會讓供貨出現空窗。

蔡姓男子說，馬國嚴格執行禁足令，多數商店暫停營業，只開放超市、雜貨店、茶餐室等，供民眾採購日常用品。加油站、銀行、政府部門也縮短開放時間。

若要開車上街，通行只限早上6點至晚間10點，私人車輛只限駕駛一人，除非是緊急狀況，否則不得有乘客。高速公路、主要道路都有警察駐守盤查，軍隊也加入巡邏隊伍，嚇阻民眾隨意上街。

馬來西亞地方報每天大篇幅報導違反禁令挨罰的新聞，包括兩名印裔男子騎機車到住宅區被警察逮獲，被判監禁4個月；兩名男子午夜進商店買餅乾解饞，違反禁令，連同超時營業的商店老闆都一起送辦。還有年輕男女無視禁令，在公園慶生、在公園踢球運動，都被警察逮個正著。

一件件違反禁令遭重罰的新聞不斷被播送，馬來西亞人似乎變聽話了，不敢和自由、荷包過意不去。蔡姓男子說，現在出門買菜、領錢等都要排隊，傳統市場、超市都有總量管制，到提款機領錢，也避免兩人待在同一空間。餐廳只限外帶，不接受內用。新人婚禮幾乎都已取消，喪禮也限制50人以下。

蔡男說，疫情造成許多人失業，生計無著，若疫情持續惡化，治安也將亮紅燈，最近就聽聞一些搶劫、竊盜等案件。

馬來西亞政府也公布家庭、營業場所、工業用電補貼措施，依據用電量，折扣2%至50%不等，優惠期最長半年。針對月薪2千馬幣（約台幣1萬5千元）以下單身者、月收入4千馬幣以下家庭，給予馬幣500至1600元不等的紓困補貼。

馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
高速公路、主要道路都有警察駐守盤查，軍隊也加入巡邏隊伍，嚇阻民眾隨意上街。圖／讀者提供
高速公路、主要道路都有警察駐守盤查，軍隊也加入巡邏隊伍，嚇阻民眾隨意上街。圖／讀者提供
馬來西亞的超市有做總量管制，進超市民眾人口一罩。圖／讀者提供
馬來西亞的超市有做總量管制，進超市民眾人口一罩。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
高速公路、主要道路都有警察駐守盤查，軍隊也加入巡邏隊伍，嚇阻民眾隨意上街。圖／讀者提供
高速公路、主要道路都有警察駐守盤查，軍隊也加入巡邏隊伍，嚇阻民眾隨意上街。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，多數店家關閉，偌大賣場顯得冷清。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，多數店家關閉，偌大賣場顯得冷清。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
馬來西亞實施鎖國措施到4月14日，道路有管制，限制境內跨州移動，大部分店家都關閉，餐廳也只限外帶，暫停內用。圖／讀者提供
防疫時期，馬來西亞部分傳統市場實施限額限時管制，進市場有總量管制，圖為怡保居民排隊進市場的情景。圖／讀者提供
防疫時期，馬來西亞部分傳統市場實施限額限時管制，進市場有總量管制，圖為怡保居民排隊進市場的情景。圖／讀者提供

馬來西亞 疫情 警察

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