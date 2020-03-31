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「動物都在想念遊客」 德國動物園請梅克爾撥款餵食

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
德國總理梅克爾。 美聯社
德國總理梅克爾。 美聯社

德國多家動物園聯名寫信給總理梅克爾，請她在新冠肺炎疫情肆虐、動物園生意慘淡期間，撥出1億歐元（約台幣33億元）協助園方照顧動物。

德國動物園聯合會主席詹霍德在信中寫道：「我們動物園跟其他行業不同，停業之後還有動物要顧。」聯合會成員包括德國56家動物園和瑞士、奧地利一些動物園。

詹霍德說，德國政府為了防疫，禁止參觀動物園，導致一些大型動物園每周損失50萬歐元（約台幣1700萬元）。

柏林動物園發言人說，園內一些動物開始想念遊客，「猴子真的很喜歡看人啊」。

動物園 德國 新冠肺炎 梅克爾

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