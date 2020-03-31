「動物都在想念遊客」 德國動物園請梅克爾撥款餵食

即將完全解除封城的武漢，目前的情況究竟如何？大眾運輸已逐步重啟，車廠也先行復工，許多商店更重新開張。武漢一位袁老師表示，近來當地人的話題不再是哪個社區爆發感染，而是關注海外的疫情。一位醫護人員坦言，目前只剩下寥寥可數的病人，不過無症狀感染者的數量還是未知數，解封之後的上策還是待在家中。

2020-03-31 17:07