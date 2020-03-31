北韓點名聽到這個人談話後 就不想再跟美國對話

北韓外務省對美協商局長30日發表談話稱，聽聞美國國務卿龐培歐的妄言後，北韓再次堅定了放棄與美國對話的意志。

這名未透露姓名的外務省對美協商局長當天通過朝中社發表談話表示，美國長期以來帶給北韓人民不幸和痛苦，而朝方將為既定計畫投入更大熱忱，走我們自己的路，把恐懼和不安原樣奉還給美國。

談話稱，美國總統發來願支援北韓抗疫的親筆信，表示希望建立良好合作關係，國務卿卻在全世界面前對北韓惡言相向，這分明是在詆毀總統，誰才是美國真正的執政者令人費解。

龐培歐當地時間25日在七國集團外長視頻會後召開記者會，要求世界各國就北韓非法研發核導施加外交和經濟壓力，敦促北韓重返無核化談判。

對美局長還在談話中說，朝美首腦關係再好再牢固也不能改變美國的對朝敵對政策，美國提議重啟對話不過是妨礙我們前進道路的伎倆。這套美式老劇本早就被朝鮮和國際社會看穿。他強調，美國總統為爭取對美方有利的時間和環境而採取誘引策略，但這卻遭到國務卿妄言的嚴重破壞，美國已無力停止重新運轉的碰撞秒針，北韓警告美國停止類似言論，否則將承擔嚴重後果。

有分析認為，朝媒首次公開的「外務省對美協商局長」這一職務本身就與北韓強調不會與美協商的做法相抵觸，但朝美領導人去年河內會談後中斷的對話短期內將難以恢復。