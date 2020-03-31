「新興市場教父」莫比爾斯大舉搶進製藥和精品類股

有「新興市場教父」之稱的莫比爾斯（Mark Mobius）已開始大舉買進被低估的股票，他相信某些公司已準備從新冠肺炎疫情造成的股市低點反彈。

莫比爾斯在離開任職30多年的富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）後，於2018年成立年莫比爾斯資本夥伴（Mobius Capital Partners）公司，他並呼籲結束全球封鎖，以協助推動經濟復甦。

儘管全球市場遭逢金融危機以來最慘的跌勢之一，但這位高齡83歲的投資老將表示，跡象已顯示有買進良機。

莫比爾斯對金融新聞（Financial News）表示：「全世界的大盤指數與我們過去所見到的並無太大差別。」「若檢視1987年以來的熊市，就會發現平均跌幅約為50％，從高峰到谷底平均不到三年時間。」

莫比爾斯說：「看起來我們可能正接近這一次的終點，因為我們已從底部反彈。」他是指MSCI巴西、土耳其和印度等指數，這些大盤指數自年初以來已跌了24％至49％。

莫比爾斯說：「這些數字並未像整體長期平均水平那麼糟。」「我們可能須再等一會，看看是否已觸底。 但是，當人們問我此時是否該買進時，我的想法是：如果看到物美價廉的股票，就該買進。」

莫比爾斯指出：「很多其他人正在這麼做，這就是我們看到從底部反彈的原因。」他並表示：「我們可能已經觸底。這次的區別是龐大的紓困計劃正對市場注入資金。只要看到現金大舉流入市場，股票就會調整。」

莫比爾斯說，他的個人投資正在增加對醫療保健、製藥公司的暴險，並且聚焦於LVMH等精品品牌。他表示：「所有這些公司（股票）都下跌，但不會維持在低檔。我正在逐步在做（買進）。」

莫比爾斯的說法呼應了其他重量級投資人的看法，這些投資人表示，在疫情期間開始出現買進機會。根據Procensus對200多名投資人的最新調查，儘管大多數受訪者預期疫情危機之後會出現短暫且劇烈的全球衰退，但有近50％的受訪者表示，正在分析可能的進場時點。