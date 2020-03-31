快訊

今起擴大醫護採檢 指揮中心：新制背後關鍵是她

疫情下的性別：女性「在家工作」的難題與受暴風險

「新興市場教父」莫比爾斯大舉搶進製藥和精品類股

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
有新興市場教父之稱的莫比爾斯，正在大舉低逢買進醫療保健、製藥及精品類股。（路透）
有新興市場教父之稱的莫比爾斯，正在大舉低逢買進醫療保健、製藥及精品類股。（路透）

有「新興市場教父」之稱的莫比爾斯（Mark Mobius）已開始大舉買進被低估的股票，他相信某些公司已準備從新冠肺炎疫情造成的股市低點反彈。

莫比爾斯在離開任職30多年的富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）後，於2018年成立年莫比爾斯資本夥伴（Mobius Capital Partners）公司，他並呼籲結束全球封鎖，以協助推動經濟復甦。

儘管全球市場遭逢金融危機以來最慘的跌勢之一，但這位高齡83歲的投資老將表示，跡象已顯示有買進良機。

莫比爾斯對金融新聞（Financial News）表示：「全世界的大盤指數與我們過去所見到的並無太大差別。」「若檢視1987年以來的熊市，就會發現平均跌幅約為50％，從高峰到谷底平均不到三年時間。」

莫比爾斯說：「看起來我們可能正接近這一次的終點，因為我們已從底部反彈。」他是指MSCI巴西、土耳其和印度等指數，這些大盤指數自年初以來已跌了24％至49％。

莫比爾斯說：「這些數字並未像整體長期平均水平那麼糟。」「我們可能須再等一會，看看是否已觸底。 但是，當人們問我此時是否該買進時，我的想法是：如果看到物美價廉的股票，就該買進。」

莫比爾斯指出：「很多其他人正在這麼做，這就是我們看到從底部反彈的原因。」他並表示：「我們可能已經觸底。這次的區別是龐大的紓困計劃正對市場注入資金。只要看到現金大舉流入市場，股票就會調整。」

莫比爾斯說，他的個人投資正在增加對醫療保健、製藥公司的暴險，並且聚焦於LVMH等精品品牌。他表示：「所有這些公司（股票）都下跌，但不會維持在低檔。我正在逐步在做（買進）。」

莫比爾斯的說法呼應了其他重量級投資人的看法，這些投資人表示，在疫情期間開始出現買進機會。根據Procensus對200多名投資人的最新調查，儘管大多數受訪者預期疫情危機之後會出現短暫且劇烈的全球衰退，但有近50％的受訪者表示，正在分析可能的進場時點。

疫情 新冠肺炎 土耳其

延伸閱讀

貿協再宣布食品6展延期 6月底前國內展全變調

去年EPS 2.05元／皇將配息1.6元 殖利率逾5%

大陸原料藥 復工復產率逾8成

皇將去年本業成長、EPS 2.05元 擬配發現金股利1.6元

相關新聞

共體時艱！馬來西亞元首伉儷自行停薪6個月減輕負擔

光華日報報導，馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉陛下和王后東姑阿茲莎諭令，政府無需向陛下伉儷支付薪酬，從3月起長達6個月。

北韓點名聽到這個人談話後 就不想再跟美國對話

北韓外務省對美協商局長30日發表談話稱，聽聞美國國務卿龐培歐的妄言後，北韓再次堅定了放棄與美國對話的意志。

巴西總統消極防疫 反對黨連署下台

由於巴西總統波索納洛面對防疫漫不經心，反對黨要求下台。波索納洛不顧專家學者的防疫意見仍進行近距離視察，並一再淡化疫情嚴重性，以及要求人民不顧疫情繼續堅守崗位，種種舉動激起龐大民怨，反對黨更連署要求其下

「表達我的誠意！」會見毒販母還握手 墨國總統遭狠批

「我不是機器人，我必須握手，才能表達我的誠意。」墨西哥總統歐布拉多近日跟知名大毒販古茲曼的母親見面，還跟她握手，此舉引發輿論大肆抨擊，歐布拉多除了不顧古茲曼販毒、殺警的負面形象還執意跟她母親見面，見面

假口罩、酒精！疫情詐欺案頻傳 國際刑警組織提警告

「新冠肺炎也帶動新一波犯罪潮！」國際刑警組織近日警告，在新冠肺炎下，各國都出現假口罩、假酒精以低價販售，或是聲稱有新冠肺炎特效藥、以及偽裝成醫院募款的詐騙情況。國際刑警組織表示，目前已破獲至少30件大

疑多次輕判性罪犯 40萬人施壓成功換掉N號房主審法官

韓國「N號房」事件中，至少74名女子被威脅成為「性奴」拍攝色情物品，當中更有未成年少女，主謀之一的「N號房博士」疑犯趙主彬早前已送檢，案件由首爾中央地方法院法官吳德植負責處理。然而，吳德植曾多次被質疑寬鬆對待性犯罪者，包括涉及韓星具荷拉及張紫妍的案件，大批民眾因而在青瓦台請願網要求撤換法官，結果錄得超過40萬人聯署。首爾中央地方法院周一（30日）表示，吳德植已主動提出更換法官。

國家級駭客趁疫情發動網攻 台灣南韓等受害

法國防衛科技巨擘泰雷斯集團今天警告，獲得國家支持的高手加入網路罪犯行列，利用新冠肺炎疫情傳假消息，並構成「進階持續性威脅...

超越伊波拉的威脅危機：烏干達的「防疫鎖國」

「餓死或病死？反正『窮人就是該死』。」在中國爆發、歐美淪陷之後，新型冠狀病毒的侵攻足跡，目前也正朝非洲大陸逼近。根據聯合國非洲經濟委員會29日的預估：「非洲大陸的13億人口...只剩下2~3周的時間能預防病毒入侵。」但各國陸續封關、全國禁足、甚至武力戒嚴的狀態，卻各自引發了不同程度的混亂與極為嚴重的經濟與社會衝擊。

慘！荷蘭博物館因疫情被迫關閉 又遇館內梵谷名畫失竊

美國CNN報導，荷蘭阿姆斯特丹近郊的辛格拉倫博物館近期因新冠肺炎疫情關閉，館內向格羅寧根博物館借展的梵谷名畫「春季努能小...

防疫情擴大 小池籲東京市民夜間少出門

新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，東京今天增13人確診。東京都知事小池百合子晚間召開緊急記者會表示，東京仍處於疫情爆發的重大局...

英國查理王子解除隔離 健康狀況良好

英國王室消息人士向CNN透露，先前確診新冠肺炎的英國查理王子已解除隔離，目前健康狀況良好。

日本東京疫情延燒 知事小池將開緊急記者會

日本東京的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例連續數天激增，東京都知事小池百合子將於日本時間晚間8...

熱門新聞

英國方艙醫院「超高年薪」徵才 護士母氣炸：憑什麼？

她花逾3萬元囤積生活物資引正義魔人飆罵 真相曝光眾人暖哭

美油商瀕破產！克魯茲：若沙國持續經濟戰 將採取行動

影／醫護爸回家怕傳染愛子拒擁抱 崩潰痛哭片觸動百萬人

疑多次輕判性罪犯 40萬人施壓成功換掉N號房主審法官

川普政府延長抗疫措施 美股開盤走高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。