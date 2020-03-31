共體時艱！馬來西亞元首伉儷自行停薪6個月減輕負擔

「餓死或病死？反正『窮人就是該死』。」在中國爆發、歐美淪陷之後，新型冠狀病毒的侵攻足跡，目前也正朝非洲大陸逼近。根據聯合國非洲經濟委員會29日的預估：「非洲大陸的13億人口...只剩下2~3周的時間能預防病毒入侵。」但各國陸續封關、全國禁足、甚至武力戒嚴的狀態，卻各自引發了不同程度的混亂與極為嚴重的經濟與社會衝擊。

2020-03-31 08:30