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共體時艱！馬來西亞元首伉儷自行停薪6個月減輕負擔

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
馬來西亞元首伉儷（前中左、前中右）與新內閣成員合影。法新社
馬來西亞元首伉儷（前中左、前中右）與新內閣成員合影。法新社

光華日報報導，馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉陛下和王后東姑阿茲莎諭令，政府無需向陛下伉儷支付薪酬，從3月起長達6個月。

王宮總管阿末法迪爾說，陛下伉儷是為了協助減輕政府在對抗新型冠狀病毒疫情的負擔，同時響應總理、部長和副部長減薪兩個月捐獻新型冠狀病毒抗疫基金而發出上述諭令。

「陛下伉儷這項諭令，反映出陛下伉儷關注新冠疫情和國家財務狀況。」

阿末法迪爾說，總理慕尤丁已獲知此事。

疫情 新型冠狀病毒 馬來西亞

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