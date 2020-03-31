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巴西總統消極防疫 反對黨連署下台

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
巴西總統波索納洛面對疫情態度散漫激起民怨，反對黨要求其下台。（photo by YouTube）
巴西總統波索納洛面對疫情態度散漫激起民怨，反對黨要求其下台。（photo by YouTube）

由於巴西總統波索納洛面對防疫漫不經心，反對黨要求下台。波索納洛不顧專家學者的防疫意見仍進行近距離視察，並一再淡化疫情嚴重性，以及要求人民不顧疫情繼續堅守崗位，種種舉動激起龐大民怨，反對黨更連署要求其下台，並發出聲明表示，「波索納洛已變成危害人民的主因。」

一再輕忽疫情

根據《半島電視台》報導，巴西總統波索納洛面對防疫漫不經心，從疫情爆發以來一直採消極的態度面對，包括不斷將疫情描述為「輕流感」及要求人民忽視疫情重回崗位等，種種舉動已引發龐大民怨。

目前巴西有超過4300例確診、140人死亡，已對巴西的醫療系統造成很大的負擔。國際公衛權威研究機構巴西奧斯瓦爾多克魯茲基金會的公共健康主任巴斯則指出，「巴西人口密度高、缺乏垃圾回收制度、水源不足及開放式的下水道，是病毒滋生的最佳場域。」

面對嚴峻疫情，波索納洛依然把經濟放在防疫前面，他說：「我強烈建議大家還是要重回工作崗位，沒錯，就是重回平常的日子，但是老人待在家就好。」國內反對黨紛紛連署要求其下台，波索納洛長久以來的政治夥伴戈雅思也表示，「沒有必要再跟這個人談了。」

不顧防疫建議

據《衛報》報導，波索納洛不顧專家學者「保持社交距離」的建議，日前依然至社區近距離視察人民。上週他更在一場電視節目中，諷刺反對黨政要面對疫情太過「歇斯底里」，也嘲笑廣受人民喜愛的國民醫師瓦瑞拉提出的防疫建議太誇張。

前國會議員高梅茲表示，「防疫作為能直接決定死亡人數是從幾百人還是幾千人起跳。」一份連署要求波索納洛下台的聲明中指出，「波索納洛不只是政治上的問題，他已是危及公共衛生及民眾的生命安全的主因。」代表巴西主流民意的政治人物都已簽署，高梅茲則表示若成效不彰，會再將總統告上海牙國際法庭。

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