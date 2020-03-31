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奧運主辦賄賂疑雲：他收2.48億元幫東京爭主辦權

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
曾任廣告代理商電通公司高階主管的高橋治之。美聯社
曾任廣告代理商電通公司高階主管的高橋治之。美聯社

路透報導，曾任廣告代理商電通公司高階主管的高橋治之，收取了東京申奧委員會共820萬美元（約台幣2.48億元）。

現年75歲的高橋治之因此成為東京申奧委員會的單一最大筆款項收受人，該委員會主要由日本企業贊助。高橋雖承認收了錢，但拒絕完整透露如何運用這筆款項。他堅稱收取或使用這筆錢並無不當之處。

高橋治之解釋，他在推廣電通的運動行銷業務時建立了人脈關係，而他為東京申奧委員會進行的工作，包括遊說前奧運會重磅經紀人迪亞克（ Lamine Diack）在內的國際奧委會成員。在取得迪亞克的支持上，他扮演關鍵角色。

他說，他致贈迪亞克的禮物有數位相機和精工錶。法國檢察官懷疑迪亞克收受賄賂，協助東京取得主辦權。但高橋治之否認他和迪亞克之間有任何不當交易。他說，「不能空手上門是常識」，送禮建立良好關係屬於正常舉動，「那些（禮物）很便宜」。

根據路透檢視的銀行紀錄，東京申奧委員會支付精工鐘錶4.65萬美元（約台幣140.68萬元）。東京成功獲得奧運主辦權後，高橋治之被任命加入東京奧運組織委員會。

法國調查人員尚未就日本收款人的金流問題約談任何人。東京申奧委員會的銀行紀錄是由日本政府提供給法國檢察官，供法方調查該委員會是否透過一名新加坡顧問，支付230萬美元，以贏得迪亞克支持日本的奧運主辦權。

法方也正在調查迪亞克之子，懷疑付給那名新加坡顧問的錢，有一大筆到了他手上，再由他把錢交給迪亞克，幫東京取得支持票。

現年86歲的迪亞克否認有不法情事。

東京奧運 法國 電通

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