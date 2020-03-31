「表達我的誠意！」會見毒販母還握手 墨國總統遭狠批

「我不是機器人，我必須握手，才能表達我的誠意。」墨西哥總統歐布拉多近日跟知名大毒販古茲曼的母親見面，還跟她握手，此舉引發輿論大肆抨擊，歐布拉多除了不顧古茲曼販毒、殺警的負面形象還執意跟她母親見面，見面時還不遵守新冠肺炎防疫規範。但羅培茲反駁稱，他要透過握手才能展現誠意。

任意跟毒犯家屬見面

根據《路透社》報導，近日有歐布拉多跟古茲曼母親蘿拉會面的影片流出（蘿拉想去美國看她兒子），影片中，歐布拉多大喇喇走到蘿拉的車前，蘿拉本來要下車，但羅培茲微笑制止她，還跟她親密握手說，他已經收到她希望政府協助跟美國交涉讓她去探望她兒子的信，羅培茲隨後還跟古茲曼的律師梅沙交談。

古茲曼是墨西哥最大的毒梟，綽號「矮子古茲曼」，他在美墨邊境曾領導墨西哥錫納羅亞販毒集團毒梟。他從1993年至今被捕多次，但也多次逃獄，為了避免他再次逃脫，墨西哥政府2016年將其逮捕後，將其引渡到美國受審。美國紐約聯邦法院去年7月判處古茲曼終生監禁，而且不能跟任何人碰面。

蘿拉寫信給總統的原因就是希望基於人道與親情，總統可以跟美國交涉，讓她可以去看看兒子。但這也引發該國輿論不滿，質疑歐布拉多沒有記取該國因為毒品、暴力集團猖獗導致謀殺、強姦、犯罪率高的教訓。但羅培茲在例行記者會上反駁，這些都是反對黨對他的政治汙衊。

政府輕忽防疫

另外，《半島電視台》報導，目前墨西哥新冠肺炎的確診人數已來到1094人，並有35例死亡。歐布拉多隨意跟蘿拉（老人，高風險族群）握手的行為，加上墨西哥政府也沒有跟隨WHO等衛生機構的建議，推廣「保持社交距離」的政策，也被外界批評沒有積極面對防疫。

「我不是機器人，我要透過握手表達我的情感。」但羅培茲堅持，如果跟人見面不握手，會讓對方感到不受尊重。這也讓外界很擔心，因為他最近有跟2個確診的州長見過面。

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