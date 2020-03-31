假口罩、酒精！疫情詐欺案頻傳 國際刑警組織提警告

「新冠肺炎也帶動新一波犯罪潮！」國際刑警組織近日警告，在新冠肺炎下，各國都出現假口罩、假酒精以低價販售，或是聲稱有新冠肺炎特效藥、以及偽裝成醫院募款的詐騙情況。國際刑警組織表示，目前已破獲至少30件大型詐欺案，並承諾會加緊各國合作，追緝跨國犯罪，同時也提醒民眾不要提供個資給不明來電者。

詐騙手法多樣

根據《歐洲新聞網》報導，國際刑警組織主席史塔克近日受訪時表示，各國警方從2月開始就陸續接獲許多有關新冠肺炎詐欺案的報案，詐騙集團通常聲稱有販賣大量、便宜的醫療物品（口罩、手部消毒酒精），甚至還有賣新冠肺炎的「解藥」，但是這些訊息都是假的，民眾常常因此受騙匯款，甚至拿到假藥。

另外，由於各國醫院的防疫量能常傳出吃緊的消息，還會有詐騙集團假裝自己是當地醫院，聲稱由於防疫物資缺乏、設備短缺，為了維持醫療品質，需要跟民眾募款，請民眾將錢匯到指定帳戶。因此史塔克也提醒各國的警察、海關與衛生部門注意相關情況。

勿輕易提供個資

目前透過Operation Pangea XII這項跨國行動，各國海關已攔截了價值超過14億美金的劣質藥品。《國際刑警組織》光是上禮拜就破獲了121件有關新冠肺炎的線上詐騙案件，還協助歐亞各國辦理30件跨國的大型詐欺活動，凍結了8家銀行、共計73萬美金的金額流動。

國際刑警組織也警告，如果碰到有任何關於購買新冠肺炎藥品、或是宣稱有特效藥、口罩的奇怪網址，或是有醫院胸稱要募款的電子郵件等相關情況，都不要輕易受騙上當，絕對不要提供自己的帳號、密碼給不認識的人。

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