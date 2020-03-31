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疑多次輕判性罪犯 40萬人施壓成功換掉N號房主審法官

香港01 / 撰文：李福源
南韓爆發脅迫女性拍攝性剝削影片並在網路聊天室販賣的「N號房」案件，主嫌趙主彬（音譯）25日現身向被害者道歉。 法新社
南韓爆發脅迫女性拍攝性剝削影片並在網路聊天室販賣的「N號房」案件，主嫌趙主彬（音譯）25日現身向被害者道歉。 法新社

韓國「N號房」事件中，至少74名女子被威脅成為「性奴」拍攝色情物品，當中更有未成年少女，主謀之一的「N號房博士」疑犯趙主彬早前已送檢，案件由首爾中央地方法院法官吳德植負責處理。然而，吳德植曾多次被質疑寬鬆對待性犯罪者，包括涉及韓星具荷拉及張紫妍的案件，大批民眾因而在青瓦台請願網要求撤換法官，結果錄得超過40萬人聯署。首爾中央地方法院周一（30日）表示，吳德植已主動提出更換法官。

首爾中央地方法院表示，吳德植向負責案件分配的刑事首席部長法官提出請求，要求更換法官，坦言由自己擔任有關案件的審判官「有明顯為難的原因」；法院最終同意他的請求，主審法官改為由40歲的朴賢淑（音譯）出任。

消息引起極大迴響，網民紛留言稱「這回真正彰顯了正義」、「希望女性法官能更站在女性受害者的立場，替她們發聲」、「不平則鳴，證明發聲是有用的」。

年僅28歲的前女團KARA成員具荷拉2019年11月24日自殺身亡，她生前因遭受「色情報復」而與前男友崔鐘範對薄公堂，指控男方毆打及偷拍性愛影片來威脅她。

案件由吳德植審理，當時他認為「兩人當時在交往，無法看出是否偷拍還是合意拍攝」，結果崔鐘範被輕判有期徒刑1年半，緩刑3年；吳德植更在判決書中，詳細記錄所有發生性關係的地點次數等，被具荷拉的代表律師斥責是對當事人的二次傷害。

去年8月，吳德植亦判涉嫌性騷擾已故女星張紫妍的《朝鮮日報》記者無罪，他的解釋是「生日派對上有性騷擾的話就會馬上中斷」，否定了當時發生性騷擾，以及派對以性招待名義舉辦的可能性而惹來公眾不滿。

另外，吳德植法官在去年11月曾輕判一名曾41次拍攝參加婚禮女性裙底的李姓攝影師，他謂考慮到肇事者年齡、社會地位及乾淨的犯罪記錄，不太可能再次嘗試此類行為，所以決定判處緩刑。

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文章授權轉載自《香港01》

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