英國前外相：學學台灣大量檢測 避免封城

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導

英國前衛生大臣、前外相杭特接受BBC廣播四台時事節目「The World At One」訪問時說，英國若要避免走到歐陸各地全面封城的地步，應該大規模檢測新冠病毒，就像台灣一樣。

杭特說：「看看南韓、台灣、香港、新加坡，辦公室、商家和餐廳都能繼續營業。」

杭特說：「他們能做到，是因為大規模檢測，也就是說，凡是出現疑似症狀的人都要立刻檢測，這些人最近接觸過的每個人也都檢測，這樣就能比病毒搶先一步，維持經濟運作…如果我們想避免歐洲大陸各地那樣的封城，就要大規模檢測。」

英國首相強生23日下令英國所有居民留在家中，全英國實施為期三周的居家避疫，減緩新冠肺炎傳播。

強生說，飯店、販賣非必需品的商店、圖書館、遊樂場、室外運動場、宗教場所必須立刻關閉，禁止兩人以上社交聚會，警察有權以罰款、驅散聚會來執行規定。

公園依然保持開放供民眾運動，但民眾若聚集將會被驅散。餐廳無須關閉，但僅提供外送和外帶；超市和其他販售食物場所仍可繼續營業；藥局、加油站、租車事業、腳踏車店、乾洗店、寵物店、家用品店、郵局、報攤、銀行等仍可正常營業。

英國 強生 封城

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