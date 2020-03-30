英國前外相：學學台灣大量檢測 避免封城

「健桑！好想再聽你喊一次『大丈夫』...」日本資深搞笑藝人——志村健——上星期確診武漢肺炎重症住院後，確認已於29日深夜病逝於東京，享壽70歲。志村從70年代以來活躍於日本藝能界，後來又以《志村大爆笑》電視系列節目成為國民爆笑天王，影響力擴及海外的台灣、中國等地，志村健的藝名更成為「爆笑」的代名詞。至今依然在演藝界打拼、演出各種類型的節目，沒想到23日確診感染後入院，才短短一周便撒手人寰，讓日本社會極為震驚。志村健也是日本第一位因為病毒疫情而過世的藝人，讓眾人感慨嘆息的是，一代爆笑天王的人生結局，卻走得如此倉促；或許正如他的經典代表角色「笨蛋殿下」，人生謝幕的時刻竟也是搞得觀眾「好氣又好笑」。

2020-03-30 11:14