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全境封鎖引恐慌 印度總理莫迪致歉

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

印度總理莫迪為全境封鎖措施向民眾道歉，希望民眾體諒、配合！印度政府在25日宣布民眾3週內不得外出後，幾百萬窮人已陷入饑荒，大量失業移工必須步行數百公里返回鄉下老家。總理莫迪29日在廣播中特別請民眾原諒，「實施封鎖是為了保護您和您的家人。」

莫迪乞求民眾寬恕

根據《BBC》報導，印度的全國性封城所引發的恐慌持續發酵，總理莫迪承認，這已經傷害了數百萬窮人，他也對嚴令民眾留在家中造成的負面影響道歉。「但是沒有其他方法可以阻止病毒迅速傳播，」他說，「特別是當我看著我可憐的兄弟姐妹同胞時，我覺得他們一定在想：這個使我們陷入困境的總理是誰？我特別尋求他們的寬恕。」

「這是一場生死戰，我們必須贏得勝利。」莫迪說。根據全面封鎖措施，人們禁止離開家園3週，所有非必要業務均已關閉，幾乎所有公開聚會都被禁止。德里在停止大眾運輸後，成千上萬的農民工開始長途跋涉回到家鄉。

印度政府26日曾宣布一項總額為220.6億美元的經濟刺激計劃，為印度窮人直接發放現金以及糧食。全國封城的做法預計會加劇印度的經濟困境，印度經濟增長速度已經跌到6年來最低，但此次為防疫而實施的強硬舉措仍得到人民廣泛的支持。

反對派憂擴大疫情

根據《路透社》報導，2019年諾貝爾經濟學獎3位獲獎者中的2位，阿巴希·巴納吉和艾絲特·杜芙洛29日在《印度快車》上寫道，必須為窮人提供更多援助，否則需求危機將滾滾而來，成為一場經濟雪崩，人們為求生計別無選擇，只能無視禁止命令。

印度的反對派領導人、分析人士以及一些民眾批評，政府顯然沒有想到會有大規模的農民工出走，從而導致病毒極可能從城市蔓延到窮鄉。「我們沒有食物或飲料。」孟買貧民窟達拉維一位50歲家庭主婦阿米爾比·謝赫·優素福說，「這種封城沒有什麼好處。人們都很生氣，沒有人在乎我們的需要。」

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印度 莫迪

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