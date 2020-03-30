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哈利梅根移居加州震驚王室 稱維安費用全自付

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
哈利梅根帶兒子，美加邊境關閉前，突然帶著兒子飛往加州洛杉磯定居，震驚王室。美聯社
哈利梅根帶兒子，美加邊境關閉前，突然帶著兒子飛往加州洛杉磯定居，震驚王室。美聯社

哈利王子和妻子梅根，日前無預警在關閉美加邊境前，帶著兒子飛往加州洛杉磯定居，震驚英國王室。得知消息的美國總統川普，29日上推特放話，表示不會為哈利和梅根安全費用；對此，哈利和梅根發言人隨即回應，他們會自己付錢。

川普29日在推特上寫道，「我是英國及英女王的好朋友，更無比尊重他們；據媒體報導，哈利和梅根離開英國，先到加拿大定居，最近飛來美國；然而美國不會付他們維安費，他們必須自己付！」

哈利和梅根的發言人隨後回應表示，「薩賽克斯公爵和夫人（4月1日起哈利梅根正式脫離「英皇室資深成員」後的頭銜）從沒要國美國政府付維安費，他們的『維安私人的基金會』會『自主管理』。」

哈利、梅根和兒子亞契的目前安全費用，包括9名來自英國的警官，估計一年高達800萬英鎊（約3.1億新台幣），由英國倫敦警察廳支付。他們同時也獲得加拿大皇家騎警的支持。據悉，如果哈利和梅根西望美國特勤局提供維安方面的協助，那他們必須正式向國務院提出要求。當然，最後做決定的仍是川普，而他在29日的推特上已經明確表態，不會為兩人提供安全協助。

哈利和梅根兩人日前趁著加拿大新冠肺炎疫情惡化，美加邊境關閉前，突然帶著兒子飛往加州洛杉磯定居，震驚王室。外界一度傳言，兩人是因為財務因素才搬家，據傳是因為他們不想要同時繳美國、加拿大兩國的稅。但另有媒體報導指出，搬家是因為梅根不希望在美國新冠肺炎疫情惡化的情況下，丟她媽媽一人在加州生活。

然而，之前才有報導傳出，71歲的查爾斯王子（Prince Charles）確診新冠肺炎後，哈利原本想返回英國探視父親，但遭擔憂疫情的梅根禁止。不過也有媒體報導，指說是查爾斯王子先叫哈利別舟車勞頓，梅根才這樣說。梅根透露，兩人和包括查爾斯王子、威廉王子與女王伊莉莎白二世仍有緊密的聯繫，對查爾斯王子確診感到沮喪，因為很想幫點什麼。

對於哈利梅根帶兒子突然移居加州。美國總統川普29日上推特放話，要兩人自己支付維安費用。Twitter/@realDonaldTrump
對於哈利梅根帶兒子突然移居加州。美國總統川普29日上推特放話，要兩人自己支付維安費用。Twitter/@realDonaldTrump
英國王儲查爾斯王子新冠肺炎確診，據傳哈利本想返回英國探視，但遭擔憂疫情的梅根禁止。法新社
英國王儲查爾斯王子新冠肺炎確診，據傳哈利本想返回英國探視，但遭擔憂疫情的梅根禁止。法新社

英國 新冠肺炎 查爾斯王子

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