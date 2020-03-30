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債信遭降等 南非幣重貶2%創歷史新低

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
蘭德兌美元今天重貶跌至歷史谷底18.0863。路透
蘭德兌美元今天重貶跌至歷史谷底18.0863。路透

南非蘭德今天主要貨幣之中對美元跌幅最重，因南非信用評等遭降。

蘭德兌美元今天在亞洲早盤交易重貶逾2%，至歷史谷底18.0863，墨西哥披索跌1.6%跌幅居次。

英鎊走貶多達0.7%，也因英國主權債信遭惠譽降評，理由是新冠肺炎疫情導致公共財政疲弱 。上周英鎊兌美元勁升7.2%。

上周五紐約盤後，穆迪將南非長期外幣和本幣債信由Baa3降為Ba1，展望維持「負向」，理由是財政體質持續惡化，「結構性成長極其萎靡」。

南非 新冠肺炎 疫情

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