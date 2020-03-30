債信遭降等 南非幣重貶2%創歷史新低

歐盟向8大電信商（包括沃達豐、德國電信等）取得個人的定位資料，以追蹤新冠肺炎的傳播。雖然歐盟強調，所有資料都是匿名，一旦疫情結束之後也會全數刪除，但NGO隱私國際的宣傳主任奧馬諾維奇懷疑執委會是否受過

2020-03-29 14:33