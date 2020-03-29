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印尼準備封鎖大雅加達地區近3,000萬人 以抑制疫情擴散

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
印尼預料將於周一宣布是否要隔離大雅加達地區的近3,000萬名民眾。圖／歐新社
印尼預料將於周一宣布是否要隔離大雅加達地區的近3,000萬名民眾。圖／歐新社

印尼當局可能近期就會隔離首都雅加達與周遭地區的近3,000萬名民眾，以抑制新冠肺炎疫情擴散。

彭博資訊引述雅加達郵報報導，警方與交通官員周末正針對限制大雅加達地區的人員移動，進行演練。西爪哇省長卡米爾表示，當局預料將於周一（30日）宣布，是否要封鎖大雅加達地區，以及疫情最嚴重、鄰近雅加達的西爪哇省。

這項封鎖措施，將避免民眾在失業、或於5月慶祝齋戒月結束之際，從首都地區返回家鄉或村落。卡米爾說，若大量人員從疫情重災區的雅加達返鄉，將更難有效控制疫情。

印尼新冠肺炎的確診案例已激增，雅加達共有675例，占全國確診人數的一半以上，印尼因新冠肺炎病故的人數也達到114人，為東南亞最多。

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