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菲律賓小型飛機墜毀在馬尼拉機場附近 機上8人生死不明

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菲律賓小型飛機墜毀在馬尼拉機場附近 機上8人生死不明

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
菲律賓CNN和新華社報導，一架載有8人的小型飛機當地時間29日晚在菲律賓首都馬尼拉機場起飛後，墜毀在機場附近，目前傷亡情況不明。圖／取自推特
菲律賓CNN和新華社報導，一架載有8人的小型飛機當地時間29日晚在菲律賓首都馬尼拉機場起飛後，墜毀在機場附近，目前傷亡情況不明。圖／取自推特

菲律賓CNN和新華社報導，一架載有8人的小型飛機當地時間29日晚在菲律賓首都馬尼拉機場起飛後，墜毀在機場附近，目前傷亡情況不明。機上有兩名乘客，六名機組員，飛機在晚間7點57分左右起飛。

機場 菲律賓 馬尼拉

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