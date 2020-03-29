菲律賓小型飛機墜毀在馬尼拉機場附近 機上8人生死不明
菲律賓CNN和新華社報導，一架載有8人的小型飛機當地時間29日晚在菲律賓首都馬尼拉機場起飛後，墜毀在機場附近，目前傷亡情況不明。機上有兩名乘客，六名機組員，飛機在晚間7點57分左右起飛。
WATCH: A huge fire is seen on the runway of NAIA this evening. Renvil Perez who recorded the video said it could be a plane. Airport authorities have yet to shed more details. 📹 Renvil Perez pic.twitter.com/OPbb0f9LBt— Kevin Manalo (@kevinmanalo_) March 29, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言