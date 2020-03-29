日本社會警訊：去年大阪的孤獨死 壯年占兩成

今年初，日本大阪公布統計發現，「孤獨死」近兩成是四十歲到未滿六十歲的勞動力中堅分子。

反觀台灣，類似案例也頻傳：新北三重一處民宅發出濃濃異味，五十四歲的男子倒臥屋內明顯死亡多時；花蓮民宅有多日不見人影的五十歲男子倒臥機車旁；四十二歲的屏東男子陳屍住家二樓，家屬說兩周前見面都好好的。日本與台灣一樣雖未法律定義「孤獨死」或全國性普查，但該調查值得國內參考。

朝日新聞報導，占日本全國死亡人數第二的大阪用二○一九年的數據首次做了統計分析，排除醫院死亡及可能的他殺案後，有二九九六人是在屋內死後兩天才被人發現的獨居者，遺體超過七天到廿九天才被發現報警的高達一一八三人。

這些人中，七成一是六十五歲以上的長者，但值得關注的是，四十歲到未滿六十歲的中壯年，竟也占了百分之十八點四。日本少額短期保險協會去年公布的「孤獨死現狀報告」更推估孤獨死中，未滿六十歲占四成。

有人分析，四十到四十九歲的這一代日本人受「就業冰河期」影響，許多人是約聘、派遣等非典型員工；五十歲到五十九歲又是優先被裁員的對象，丟了工作，經濟困頓，走上自我放逐（Self-neglect）之路。

東洋經濟報導，自我放逐的理由還包括親人死亡、離婚、憂鬱症等精神障礙等。甚至生活環境、營養狀況等惡化，連向旁人求助的氣力都沒有，有專家指與慢性自殺無異。

報導提及一名四十多歲的女性原在風化場所工作，因身心出狀況辭職，把自己關在家，一開始是垃圾成堆，接著任排泄物流一地。死後，清掃業者進屋時一踏進門，被已堆到玄關、膝蓋高的垃圾堆擋住去路。女子生前卻不曾對外求援。自我放逐特徵除了垃圾屋，Nissei基礎研究所蒐集各地的問卷，統計還有五成的人拒絕接受醫療或社福支援。

Nissei基礎研究所主任研究員井上智紀對東洋經濟說，六十五歲以上的高齡者還算好，因有長照保險，能獲區域性的關懷協助。但未滿六十五歲的族群沒政府關照，非正職員工又與同事關係淡薄，有經濟壓力結不了婚，不與鄰居交往。到了自我放逐階段，鄰居覺得「這個人怪怪的」，乾脆對他視而不見，直到屋內散發臭味。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )