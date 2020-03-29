中國向聯合國提「新IP」計畫 布局新時代網路建設

金融時報報導，中國電信大廠華為、中國聯通、中國電信及工業和信息化部（MIIT）共同向聯合國國際電信聯盟（ITU）提出一項「新IP」計畫，打造核心網絡技術的新標準，這項新架構將能啟用全息圖（hologram）及自駕車等尖端科技；但西方國家擔心，由威權中國大陸政府控制的國營將進一步掌控這個支撐網路的架構。

華為表示，在多個國家家與企業的協助下，這項新網絡架構的部分技術已經建置完成，但未透露參與者。華為並指出，已做好準備將在2021年初測試網路元件。根據FT取得的簡報及官方的標準提案，華為形容現行支撐全球網絡的網路基礎設施TCP / IP「不穩定」且「嚴重不足」，無法應付2030年前數位時代的需求，包括自駕車、物聯網（IoT），以及全息遠距即時傳輸。

這項中國大陸的提案建議ITU應將「目光放遠」，並「擔起由上而下的未來網絡設計責任」。華為表示，開發新IP純粹是為因應日新月異的數位時代技術需求，而且未在其內部設計建置監管系統。華為表示，該公司正在領導ITU的一個團隊，專注於研發未來網路技術，「新IP的研究和創新是開放給全球科學家和工程師參與及貢獻心力。」

但這項「新IP」提案已引起英國、瑞典、美國等西方國家的疑慮，認為該系統將分裂全球網路，並使國營網路供應商進一步控制民眾上網。西方國家在ITU的代表指出，這項提案獲得俄羅斯支持，也可能獲得沙烏地阿拉伯背書。

是網路安全業者牛津資訊實驗室在報告中警告，新IP將允許「對網絡基礎巨細靡遺的控制」，中國大陸的提案將「對網路甚至是用戶帶來更集中化、由上至下的控制，可能涉及網路安全和人權。」

華為和其他共同開發商計劃在印度11月登場的ITU通訊大會上推動新IP標準化。