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葉門內戰襲沙國 防疫破口國際憂

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
中東國家葉門深陷戰火中，國際組織紛紛表達對其疫情爆發的擔憂。（photo by Twitter）
中東國家葉門深陷戰火中，國際組織紛紛表達對其疫情爆發的擔憂。（photo by Twitter）

「一旦疫情爆發，深陷戰火的葉門將陷入災難。」葉門叛軍「胡塞運動」不顧聯合國「先防疫」的建議，日前發動襲擊沙烏地阿拉伯，不但忽略國內的防疫問題，目前該國確診人數為0也因無完善的採檢措施，種種跡象都讓國際組織對葉門脆弱的醫療系統表達擔憂。

葉門防疫陷危機

據《哈利吉時報》指出，葉門至今尚無任何新冠肺炎確診案例，許多國際組織對脆弱的醫療系統表達擔憂，並指出「一旦疫情爆發，葉門將會陷入災難性的人道主義危機。」

沙烏地阿拉伯軍方表示，愛國者飛彈地對空防空系統28日偵測到2枚來自葉門的飛彈並將其擊毀，殘骸則落在首都利雅德與吉蒙郊區。2020年是沙國介入夜門內戰的5週年，各界認為，攻擊主導者應為伊朗支持的葉門武裝組織「胡塞運動」。

此次襲擊發生在聯合國召開視訊會議就葉門防疫問題討論之後，會中各國呼籲衝突雙方放下紛爭，先以防疫為主，沙烏地阿拉伯也逮到機會暗諷，「從這場襲擊可以看出，伊朗才是區域危機的製造者。」沙國自2015介入葉門內戰以來，與伊朗支持的「胡塞運動」爆發軍事衝突，已造成360萬人流離失所。

沙國攔截飛彈

根據《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯官方發出聲明強調：「胡塞組織的魯莽行動已破壞雙方停火的契機。」軍方發言人馬爾基則指出：「該攻擊造成2位平民輕傷，所幸並無大礙也無人傷亡。」

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