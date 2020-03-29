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與返台「官員之子」喝半小時咖啡 觀光局人員染疫

殺手病毒肆虐全球 下一個受害者可能是你的隱私

中央社 / 華盛頓28日綜合外電報導
數位監控與智慧手機技術或許有助控制新冠肺炎疫情，但部分維權人士擔心，動用科技監控的同時，也會犧牲個人隱私。 路透
數位監控與智慧手機技術或許有助控制新冠肺炎疫情，但部分維權人士擔心，動用科技監控的同時，也會犧牲個人隱私。 路透

數位監控與智慧手機技術或許有助控制新冠肺炎疫情，但部分維權人士擔心，動用科技監控的同時，也會犧牲掉個人隱私與數位權利。

從中國到新加坡到以色列，政府為控制俗稱「新冠肺炎」的2019冠狀病毒疾病疫情下令電子監控公民行動，歐洲與美國的科技公司則已開始分享「匿名化」智慧手機數據，以更有效地追蹤疫情。

這些行動讓隱私維權人士掙扎不已，一方面承認科技對救命不可或缺，另一方面卻又對科技可能遭到濫用惶惶不安。

隱私倡議團體「電子邊疆基金會」（ElectronicFrontier Foundation）在線上貼文說：「全世界政府都在要求新監控權力，意在遏阻病毒擴散。」

「許多權力可能侵犯我們的隱私，阻撓我們的言論自由，對脆弱的人帶來極大負擔。各國政府得讓大家看到這樣的權力真能發揮效用、有科學根據、有必要且成比例。」

疫情 肺炎 新冠肺炎 隱私權

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