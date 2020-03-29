歐盟取得新冠個資 專家籲：限公衛用

歐盟向8大電信商（包括沃達豐、德國電信等）取得個人的定位資料，以追蹤新冠肺炎的傳播。雖然歐盟強調，所有資料都是匿名，一旦疫情結束之後也會全數刪除，但NGO隱私國際的宣傳主任奧馬諾維奇懷疑執委會是否受過適當的訓練，能夠管理龐大的資料。歐洲數位權利協會強調，資料使用必須只限於公衛的目的。

歐盟：資料都是匿名

根據《路透社》和《歐洲動態》報導，沃達豐、德國電信、Orange等8家電信商同意分享用戶的定位資料給歐盟執委會，以協助追蹤新冠肺炎的傳播。一位歐盟官員表示，所有資料都是匿名的，而且一旦疫情結束之後便會全數刪除。歐盟資料保護監督機關的負責人維洛斯基強調，歐盟應只授權流行病學等方面的數據。

此外，研究機構和私人企業也正利用個人資料來防疫。倫敦國王學院、聖托瑪斯醫院和ZOE公司合作開發新冠肺炎症狀追蹤的APP，只要患者上傳自己的症狀，便有助於分析病毒的發展和傳播。

應僅限公衛使用

對此，歐洲議會議員因特維爾德質疑，歐盟如何確保來自電信商的資料都是匿名的？以及在大規模封城的情況下，大量的定位資料有什麼用？NGO隱私國際的宣傳主任奧馬諾維奇直言，如果執委會想要掌握病毒的傳播，只需要問各國的衛生當局，他也懷疑執委會中沒有人受過適當的訓練，能夠管理龐大的資料。

歐洲數位權利協會的政策主任納蘭霍認為，個人資料的使用應遵循4大原則：必要性、比例原則、目的僅限於公共衛生以及資料儲存量不得過多，而且在政府部門中，只有衛生單位才可以使用這些資料。

數據政策和創新單位的負責人沃爾曼則提出「資料捐贈」的概念，民眾可捐贈個人資料給予醫學研究，將資料使用的選擇權交給民眾。

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