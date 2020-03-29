英相強生寄給每戶一封信 花掉納稅人2.13億

因感染新冠肺炎正在自我隔離的英國首相強生寄給英國每戶人家一封信，他在信中警告，新冠病毒危機好轉前，還會惡化。

信上還附了政府的宣傳品，詳述有關居家避疫的規則和健康資訊。強生是在被批評政府的建議不夠明確後，寄出這封信。

信寄給英國3000萬戶人家，預計花掉納稅人580萬英鎊（台幣2億1385萬元）。

強生在信上說：「從一開始，我們就力圖在對的時間拿出對的措施。只要科學和醫學建議我們必須做，我們不會遲疑。」

他說：「我對你們說實話，我們知道在情況變好前還會變壞。但我們要準備好，我們越能遵守規則，就越能減少性命的損失，更快恢復正常生活。」

強生形容這次疫情是「國家緊急關頭」，重申遵守政府的居家避疫準則，避免對公醫體係造成壓力，就能挽救生命。

強生上周宣布更嚴格的措施，包括禁止兩人以上的公開集會，並關閉銷售非必要商品的商店。