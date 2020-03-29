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肯亞防新冠行宵禁 暴力執法遭撻伐

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

肯亞警方使用暴力手法執行宵禁，引發人權團體不滿！肯亞政府為防堵新冠肺炎在國內擴散，宣布全國晚上7點到凌晨5點不能出門，並派駐警方在外巡邏。但由於肯亞警方看到民眾外出就用催淚瓦斯驅趕，並以警棍痛毆民眾的執法行為，已引發國際特赦組織等人權團體不滿，批評警方執法過當。

宵禁執法過當

根據《半島電視台》報導，肯亞目前境內雖然只有38例新冠肺炎確診，但肯亞官方仍宣布全國實施宵禁，民眾晚上7點以後就不能出門，要到隔天早上5點才解除封鎖，警方在宵禁期間也會在路上巡邏。肯亞政府也宣布了禁航令，並封鎖該國的陸地邊界。

但是肯亞警方在執法時，利用催淚瓦斯、警棍等方式對待出門在外的民眾，讓國際上許多人權組織，包括國際特赦組織，聯合發出聲明痛批，這樣的行為跟鎮壓暴動無異，已經超過適當的執法比例，而且民眾被噴催淚瓦斯後，更容易用手接觸被刺激的眼睛、臉，反而增加被感染的風險。

遭人權團體批評

針對人權團體的批評，肯亞內政部強硬反駁稱，強力執法是為了讓那些出門在外的民眾知道，在新冠肺炎蔓延期間還任意外出是「不負責任的行為」，對國家公共衛生體系也會造成負擔，警方在特殊狀況下需要採取一切手段。不過肯亞警方發言人奧威諾隨後卻出面道歉，表示會檢討警方的執法態度。

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肯亞 新冠肺炎 人權

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