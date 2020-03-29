影／新冠無阻「地球一小時」 各國地標民眾關燈響應

雖然新冠肺炎疫情延燒全球，第13屆「地球一小時」（Earth Hour）活動仍如期舉行，各國知名地標、企業和民眾紛紛自主熄燈，呼籲各界關注節電和氣候變遷問題。

今年的「地球一小時」活動橫跨全球七千個城市，紐西蘭奧克蘭市的天空塔，澳洲雪梨歌劇院和港灣大橋，中國大陸北京國家體育場（鳥巢），南韓首爾國會議事堂、樂天世界塔、首爾塔，中華民國總統府和台北101，以及法國巴黎艾菲爾、阿聯阿布達比謝赫扎耶德大清真寺及日本東京晴空塔等，超過1百個知名地標陸續在當地時間28日晚上8時30分關燈響應。

因應各國官方管制公開活動以防止新冠肺炎擴散，發起「地球一小時」的世界自然基金會（WWF）建議參與民眾留在家中，上網觀看即時串流影像和分享影像。活動影片可看到，薩摩亞、香港、新加坡、印尼等地都有大人小孩關上電燈開關、點亮蠟燭。