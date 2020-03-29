從今年最高溫掉17度 東京、 埼玉今晨白雪覆蓋

日本東京昨天中午還出現24.6度的今年最高溫，受到強烈大陸冷氣團影響，昨傍晚起溫度驟降，深夜大雪紛飛，日本氣象廳預估今天最高溫只剩7度。

關東甲信地區今凌晨開始降下大雪，當地時間10時東京的溫度只有0.9度，東京、埼玉等平地區域已經積雪。這是東京3月分的第二次下雪，前一次在3月14日。

氣象廳預估今天白天一整天會下雪，關東北部靠近山區恐有大雪，已對東京多摩地方發布大雪警報，預估積雪可能達5到10公分。東京都心、橫濱市等都有數公分積雪。

當地時間上午9時，長野縣輕井澤積雪已達22公分，次多的地方包括群馬的草津18公分、山梨富士河口湖6公分、埼玉秩父市1公分。

受到降雪影響，日本航空從羽田機場往返新千歲、福岡等國內航線上午7時到10時約有20班取消。其他航空公司的航班也可能延誤。日本首都圈的電車、地下鐵及東海道等新幹線正常營運。