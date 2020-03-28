釣魚台獨島屬「日本固有領土」 日新版教科書引中韓不滿

日本的中學歷史教科書對於近代史的敘述，特別是對於二戰期間發動侵略戰爭的責任歸屬與諸多戰爭罪行，一直以來都受到台灣、中國大陸、南韓、朝鮮等地的關注。3月24日，日本文部科學省公佈2021年中學校教科書檢定結果，其中社會科教科書內容涉及釣魚台、獨島的主權歸屬等議題，再度挑起東亞社會的敏感神經。

在新版檢定合格的社會科教科書裏，日本政府再次明確提及「釣魚台」（日方稱尖閣列島）屬於「日本固有之領土」。對此，中國外交部發言人耿爽迅速回應，稱「釣魚台及其附屬島與自古以來就是中國的固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。無論日方說什麼、做什麼，都改變不了釣魚台屬於中國的事實」。他並敦促日本應切實按照「中日四點原則共識」精神行事，以實際行動為兩國關係改善發展做出努力。

在南韓方面，針對日本新版教科書在內容指稱南韓非法佔據日本固有領土「竹島」（南韓稱獨島），南韓外交部隨即抨擊日方歪曲歷史事實。對此南韓外交部第一次官趙世暎召見日本駐韓大使富田浩司表示抗議，並發聲明表示：「獨島在歷史、地理和國際法上無疑是南韓的領土，要日本政府正視歷史教訓，重新回顧1998年日韓兩國簽訂的《21世紀韓日夥伴關係共同宣言》（韓日共同宣言―21世紀に向けた新たなパートナーシップ），對教育下一代採取負責任的行動，深化年輕人正確的歷史認知」。韓方強調，會堅決應對日本有關獨島的任何不當主張，並敦促日方立即糾正篡改歷史誤導學生的做法。

除了領土問題外，過去在中國對日抗戰中，南京大屠殺、日軍強徵慰安婦等事件對中國人民的傷害極大，而此次社會科歷史教科書在描述侵華戰爭時，恢復使用「從軍慰安婦」（此用詞日本於1994年取消）一詞，並加強描述「南京事件」（南京大屠殺）日軍的負面行為，但依然沒有加上南京大屠殺的死亡人數。如引用中國民眾的回憶：日軍以刺刀與手槍殺害祖父母、父母、兩個姐姐與襁褓中的妹妹，自己則是遭刺刀刺傷而倖存。此外，日軍俘虜許多中國人並將其殺害，以及日軍佔領中國首都南京時俘虜殺死婦女、小孩等敘述，在「學び舎」版的教科書中更特地將「南京事件」以專欄方式呈現。然而，在日文中「從軍」二字帶有「強迫、強徵、擄走」的意思，後來為了規避戰爭責任，許多教科書已不再以「從軍慰安婦」來表述；如今恢復使用「從軍慰安婦」，也突顯了慰安婦根本不是出於自願的史實。

相較於中國大陸與南韓在意的南京大屠殺或領土問題，台灣方面則在意新版教科書的東亞各國年表。據《自由時報》報導，年表中標示台灣的字體本來與中國大陸、南韓一樣採用黑體字，不過在經過檢定修正後，原先標示「台灣」的字體被改為字體較細的明體字型，與其他的國家名稱做出差別。日本文科省官員表示，會進行修正的原因是擔心學生誤解為台灣是一個「國家」。

左欄為修改前，將「台灣」與「中華人民共和國」皆以粗黑體表示。右欄為修改後，把「台灣」以明體字型呈現。（產經新聞網）

另外新版教科書對於日本天皇、皇室的描寫也引起社會大眾討論，書中內容指稱「天皇の國事行為を國民全體でコントロールする」（天皇的國事行為是控制全體國民），日本共產黨中央委員會幹部會委員長（黨首）志位和夫認為，以「コントロール」（英語「control」，控制）說天皇來操縱臣民的說法缺乏尊重，非常不妥，在過去的教科書中並不常見。而日本右派認為，新版教科書重新使用「從軍慰安婦」，強化敘述了戰爭暴行，無疑是重回「自虐史觀」記述，不過日本教科書會社負責人對此表示，現在檢定後的教科書內容描述是沒有問題的。

據悉，日本自明治維新起就實施了教科書審定制度，教科書也依據《學習指導要領》（相當於中國大陸的課程標準、台灣的課程綱要）來編纂。2014年，日本文部科學省修訂了作為教科書編制指南的《指導要領解說書》，明確註明釣魚台和獨島為「日本固有之領土」。故日本中小學社會科教科書中才會存在關於兩島的記載。

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文章授權轉載自《香港01》