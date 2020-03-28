快訊

昨陪愛妻12小時 辛龍一早現身打破沉默：「你們辛苦了」

「類包機」票價貴？徐正文：機票由海基會統一代訂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

釣魚台獨島屬「日本固有領土」 日新版教科書引中韓不滿

香港01 / 林君穎
新版日本教科書再度將釣魚台、獨島劃為「固有之領土」，引起中、韓兩國強烈反彈。圖為釣魚台。（Reuters）
新版日本教科書再度將釣魚台、獨島劃為「固有之領土」，引起中、韓兩國強烈反彈。圖為釣魚台。（Reuters）

日本的中學歷史教科書對於近代史的敘述，特別是對於二戰期間發動侵略戰爭的責任歸屬與諸多戰爭罪行，一直以來都受到台灣、中國大陸、南韓、朝鮮等地的關注。3月24日，日本文部科學省公佈2021年中學校教科書檢定結果，其中社會科教科書內容涉及釣魚台、獨島的主權歸屬等議題，再度挑起東亞社會的敏感神經。

在新版檢定合格的社會科教科書裏，日本政府再次明確提及「釣魚台」（日方稱尖閣列島）屬於「日本固有之領土」。對此，中國外交部發言人耿爽迅速回應，稱「釣魚台及其附屬島與自古以來就是中國的固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。無論日方說什麼、做什麼，都改變不了釣魚台屬於中國的事實」。他並敦促日本應切實按照「中日四點原則共識」精神行事，以實際行動為兩國關係改善發展做出努力。

在南韓方面，針對日本新版教科書在內容指稱南韓非法佔據日本固有領土「竹島」（南韓稱獨島），南韓外交部隨即抨擊日方歪曲歷史事實。對此南韓外交部第一次官趙世暎召見日本駐韓大使富田浩司表示抗議，並發聲明表示：「獨島在歷史、地理和國際法上無疑是南韓的領土，要日本政府正視歷史教訓，重新回顧1998年日韓兩國簽訂的《21世紀韓日夥伴關係共同宣言》（韓日共同宣言―21世紀に向けた新たなパートナーシップ），對教育下一代採取負責任的行動，深化年輕人正確的歷史認知」。韓方強調，會堅決應對日本有關獨島的任何不當主張，並敦促日方立即糾正篡改歷史誤導學生的做法。

除了領土問題外，過去在中國對日抗戰中，南京大屠殺、日軍強徵慰安婦等事件對中國人民的傷害極大，而此次社會科歷史教科書在描述侵華戰爭時，恢復使用「從軍慰安婦」（此用詞日本於1994年取消）一詞，並加強描述「南京事件」（南京大屠殺）日軍的負面行為，但依然沒有加上南京大屠殺的死亡人數。如引用中國民眾的回憶：日軍以刺刀與手槍殺害祖父母、父母、兩個姐姐與襁褓中的妹妹，自己則是遭刺刀刺傷而倖存。此外，日軍俘虜許多中國人並將其殺害，以及日軍佔領中國首都南京時俘虜殺死婦女、小孩等敘述，在「學び舎」版的教科書中更特地將「南京事件」以專欄方式呈現。然而，在日文中「從軍」二字帶有「強迫、強徵、擄走」的意思，後來為了規避戰爭責任，許多教科書已不再以「從軍慰安婦」來表述；如今恢復使用「從軍慰安婦」，也突顯了慰安婦根本不是出於自願的史實。

相較於中國大陸與南韓在意的南京大屠殺或領土問題，台灣方面則在意新版教科書的東亞各國年表。據《自由時報》報導，年表中標示台灣的字體本來與中國大陸、南韓一樣採用黑體字，不過在經過檢定修正後，原先標示「台灣」的字體被改為字體較細的明體字型，與其他的國家名稱做出差別。日本文科省官員表示，會進行修正的原因是擔心學生誤解為台灣是一個「國家」。

左欄為修改前，將「台灣」與「中華人民共和國」皆以粗黑體表示。右欄為修改後，把「台灣」以明體字型呈現。（產經新聞網）
左欄為修改前，將「台灣」與「中華人民共和國」皆以粗黑體表示。右欄為修改後，把「台灣」以明體字型呈現。（產經新聞網）

另外新版教科書對於日本天皇、皇室的描寫也引起社會大眾討論，書中內容指稱「天皇の國事行為を國民全體でコントロールする」（天皇的國事行為是控制全體國民），日本共產黨中央委員會幹部會委員長（黨首）志位和夫認為，以「コントロール」（英語「control」，控制）說天皇來操縱臣民的說法缺乏尊重，非常不妥，在過去的教科書中並不常見。而日本右派認為，新版教科書重新使用「從軍慰安婦」，強化敘述了戰爭暴行，無疑是重回「自虐史觀」記述，不過日本教科書會社負責人對此表示，現在檢定後的教科書內容描述是沒有問題的。

據悉，日本自明治維新起就實施了教科書審定制度，教科書也依據《學習指導要領》（相當於中國大陸的課程標準、台灣的課程綱要）來編纂。2014年，日本文部科學省修訂了作為教科書編制指南的《指導要領解說書》，明確註明釣魚台和獨島為「日本固有之領土」。故日本中小學社會科教科書中才會存在關於兩島的記載。

延伸閱讀：

【觀察】台灣新課綱碰上大陸新教材　兩岸教科書點樣教學童?

【書評．中國和日本】中國通兼日本通眼中的中日關係

文章授權轉載自《香港01》

南韓 釣魚台 課綱 南京大屠殺

延伸閱讀

史上最古老！5000年前金屬劍 藏在威尼斯修道院中

網友問台灣美景 意外釣出超多私房景點

2020日本最美女大生出爐 日網不買單：上屆比較優

珍珠奶茶登上日本中學教科書！網友驚喜：影響力真大

相關新聞

英智庫: 應延後調漲生活工資 遏止勞工因疫情被炒

英國智庫財政研究所（IFS）表示，應該延後原定於下月調漲全國生活工資的計畫，以防陷入困境的企業在新冠肺炎疫情期間解雇勞工...

疫情期間隱憂：博弈廣告頻放送 小孩長大後更可能賭博

根據一篇新近研究，由於持續不間斷看到電子媒體上的廣告，博弈已經成為兒童日活生活的一部分，這使得他們長大成人後更有可能參與...

釣魚台獨島屬「日本固有領土」 日新版教科書引中韓不滿

日本的中學歷史教科書對於近代史的敘述，特別是對於二戰期間發動侵略戰爭的責任歸屬與諸多戰爭罪行，一直以來都受到台灣、中國大陸、南韓、朝鮮等地的關注。3月24日，日本文部科學省公佈2021年中學校教科書檢定結果，其中社會科教科書內容涉及釣魚台、獨島的主權歸屬等議題，再度挑起東亞社會的敏感神經。

中國外交部約見3美媒：有怨氣去找美國政府發洩

紐約時報、華爾街日報與華盛頓郵報發行人日前發表共同聲明，呼籲中國收回驅逐他們駐京記者的決策。對此，中國外交部昨天約見這3...

台灣抗疫有成 日媒：鋼鐵部長陳時中超高人氣

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球加速擴大，台灣防疫成果在世界名列前茅，日媒以「台灣鐵人大臣人...

新冠肺炎疫情加劇 新加坡香格里拉對話取消

聚焦亞洲安全議題的第19屆「香格里拉對話」，今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情加劇影響取消

抗疫 新加坡考慮提前大選

新加坡總理李顯龍廿七日表示，他正考慮在更大風雨來臨之前國家是否應進行大選，讓一個重新獲得選民託付的領導團隊帶領新加坡前進...

懸賞4.5億 美起訴委內瑞拉總統

美國廿六日起訴委內瑞拉總統馬杜洛及其多名高級幕僚，指控他們使美國充斥古柯鹼，並用毒品當「武器」，危害美國人的健康。美國懸...

川習通話 兩人同意共同打擊病毒大流行

美國總統川普昨晚與中國國家主席習近平通話。白宮今天發布聲明表示，兩人同意共同努力，打擊病毒大流行，以恢復全球健康與繁榮

防難民染新冠肺炎 土耳其撤離希臘邊境4500人

土耳其媒體報導，當局今天開始將大約4500名試圖進入歐洲，而已在土耳其和希臘邊境等待一個月的難民撤離，藉以防範餐風露宿的...

新冠肺炎橫掃全球 國際遊客減幅恐達30%

聯合國世界觀光組織今天表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情衝擊，2020年國際遊客數將下滑2...

南韓N號房40多歲會員跳河自殺 遺書稱：沒想到鬧這麼大

南韓Koreaboo報導，曾加入趙主彬開設的Telegram性剝削聊天室「N號房」40多歲男性跳漢江自殺。

熱門新聞

美21歲女鐵齒不遵守防疫建議 2天後染疫咳到喉嚨流血

美國女被困英國 拍片哭求：我想快回中國廣州

眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨

2020日本最美女大生出爐 日網不買單：上屆比較優

影／出門購物又怕染病 英女躲太空球「滾」進超市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。