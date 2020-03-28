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疫情期間隱憂：博弈廣告頻放送 小孩長大後更可能賭博

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
新近研究顯示，兒童持續看到博弈廣告，長大成人後更有可能參與賭博活動。路透
新近研究顯示，兒童持續看到博弈廣告，長大成人後更有可能參與賭博活動。路透

根據一篇新近研究，由於持續不間斷看到電子媒體上的廣告，博弈已經成為兒童日活生活的一部分，這使得他們長大成人後更有可能參與賭博活動。

衛報報導，這份具開創性的研究把電視廣告、社群媒體和家人的影響，共列為導致年輕人賭博的因素，升高外界對新冠肺炎疫情期間廣告曝光問題的憂慮。

蘇格蘭史特靈大學和市調公司益普索莫里（Ipsos Mori）的研究人員發現，上個月，11到24歲間的族群有96%看過博弈行銷訊息，這導致他們未來比較可能賭博。

研究人員說：「定期曝露於博弈行銷廣告，時間一久可能改變認知，影響到他們未來去賭博的可能性。」

英國博弈廣告在布萊爾領導的工黨執政時得以自由化，廣告量因此激增，經常伴隨運動賽事的現場轉播。該產業的行銷預算如今逐漸轉移至網路，包括推特在內的社群媒體，研究人員認為此一潮流將對兒童形成新的風險。

上述研究報告估計，在社群媒體平台上追蹤博弈相關帳戶的4萬1000名英國民眾，可能未滿16歲，而「傳統」博弈帳戶的追蹤者當中，有6%被發現是兒童。如果特別檢視專門致力於電子競技賽事的博弈帳戶，這個比率增加到17%。

工黨國會議員卡洛琳．哈里斯（Carolyn Harris）說，這是《2005年賭博法》允許普遍發送廣告以來首見的大型研究，分析對兒童造成的薰陶效果，引發外界質疑這對年輕人造成的長期影響。她指出：「賭博正常化的程度，已到了年輕人在成長過程中覺得它是無害活動。」

哈里斯表示，今天被鎖定的廣告對象會是明天的問題賭徒：「博弈公司現在應該理解到，他們透過灌輸造成的傷害。」她特別擔心居家避疫期間，青少年因為唯一娛樂來源是社群媒體，會更頻繁看到博弈廣告。

哈里斯擔任國會一個跨黨派團體的主席，該團體呼籲博弈公司對每日下注金額設定50英鎊（約台幣1850元）的上限。

廣告 賭博 社群媒體

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